Hé lộ những người phụ nữ quyền điều hành “đế chế Mbappe"

Trong làng túc cầu thế giới, nơi quyền lực gần như là sân chơi riêng cánh đàn ông với những cuộc đàm phán đầy toan tính, có một hình ảnh hoàn toàn khác lạ: sự nghiệp và đế chế tài chính của siêu sao Kylian Mbappe lại nằm trong tay những người phụ nữ – nhiều người trong số họ chưa từng có ngày nào làm bóng đá chuyên nghiệp. "Nội các phụ nữ" của Mbappe không chỉ là ngoại lệ thú vị, mà còn là bài học về sự khác biệt trong tư duy quản lý của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ mình.

Kylian Mbappé cùng mẹ, Fayza, trong buổi ra mắt Real Madrid

"Người lạ không phận sự miễn vào"

Ngay từ khi Mbappe mới 8 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đã làm mưa làm gió ở Bondy, gia đình anh đã xây dựng một bức tường thành vững chắc. Hàng tá người đại diện thể thao "săn mồi" bị từ chối thẳng thừng. Quy tắc được đặt ra rất rõ ràng: cha Wilfrid lo về chuyên môn, mẹ Fayza quản lý mọi thứ còn lại, và Mbappe là người có tiếng nói cuối cùng. Điều đặc biệt là Mbappe chưa bao giờ ký hợp đồng với một người đại diện được FIFA cấp phép. Không ai ngoài gia đình được chia phần trăm từ các hợp đồng bạc tỷ. Một sự khác thường trong thế giới bóng đá kim tiền.

Nhưng khi Kylian chuẩn bị ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với AS Monaco, gánh nặng công việc trở nên quá lớn. Fayza hiểu rằng họ cần một người thực sự hiểu luật pháp để bảo vệ lợi ích của con trai, và bà đã tìm đến một người phụ nữ đặc biệt.

Kylian Mbappé cùng cha, Wilfrid, và em trai, Ethan, sau khi ký hợp đồng với Paris Saint-Germain.

Delphine Verheyden: "Luật sư không hoa hồng" và bộ sưu tập siêu sao

Năm 2015, Fayza chủ động tiếp cận Delphine Verheyden, một luật sư 44 tuổi, tốt nghiệp Đại học Assas danh tiếng. Verheyden thẳng thắn thừa nhận: "Tôi không biết Kylian, tôi không biết gì về bóng đá". Và đó chính xác là điều Fayza cần: một người có con mắt tỉnh táo của một luật sư, không bị chi phối bởi những mối quan hệ hay thói quen của giới "cò" bóng đá.

Nhưng Verheyden không phải là người xa lạ với thể thao đỉnh cao. Bà từng thực tập ở Mỹ và được dự báo rằng luật sư sẽ thay thế các đại lý truyền thống. Trước Mbappe, bộ sưu tập khách hàng của bà là một dàn "huyền thoại" Olympic Pháp: Teddy Riner (judo), Martin Fourcade (hai môn phối hợp), Tony Estanguet (canoeing)...

Điều khiến Verheyden trở nên khác biệt là triết lý làm việc: bà không bao giờ nhận hoa hồng phần trăm. Bà tính phí theo giờ như nhau cho tất cả mọi người. "Nếu nhận hoa hồng, tư lợi sẽ làm suy yếu khả năng phán đoán của tôi," bà chia sẻ. Với Mbappe, bà không chỉ là luật sư, mà còn là người dẫn đường, người điều phối một đội ngũ khoảng 30 nhân viên toàn thời gian lo về hình ảnh và đầu tư cho thân chủ số một.

Luật sư của Kylian Mbappé, Delphine Verheyden, theo dõi trận đấu cùng với mẹ anh, Fayza.

Những "bóng hồng" khác trong "nội các" Mbappe

Nhưng Delphine không phải là người phụ nữ duy nhất đứng sau thành công của Mbappe. Bộ sưu tập những người phụ nữ quyền lực xung quanh anh còn bao gồm:

Patricia Goldman: Một tên tuổi hàng đầu trong giới PR, người bình thường chỉ làm việc với các tập đoàn toàn cầu (Air France, Renault) và những đầu bếp danh tiếng như Alain Ducasse. Bà là người hoạch định chiến lược truyền thông cho Mbappe – một vinh dự mà bà không dành cho bất kỳ ngôi sao thể thao nào khác.

Marie-Alix Canu-Bernard: Một luật sư hình sự, người đã sát cánh cùng Mbappe trong giai đoạn đen tối nhất sự nghiệp khi anh vướng vào cáo buộc hiếp dâm vào mùa thu năm 2024 và đã giúp anh được minh oan.

Barbara Uzzan: Một kế toán người Pháp tại Los Angeles, chuyên gia tư vấn thuế. Chính bà là người đại diện cho Zebra Valley LLC, công ty được Mbappe và mẹ thành lập tại California vào tháng 4-2022 – bước đệm chiến lược trước khi ký hợp đồng với ông lớn truyền thông Mỹ WME Sports và hợp tác với NBA.

Và trên hết, Fayza – Người phụ nữ quyền lực nhất

Trong khi người cha Wilfrid đã lùi dần về phía sau, chỉ còn là chỗ dựa tinh thần và người bạn đồng hành tại các sự kiện, thì ảnh hưởng của Fayza ngày càng lớn. Bà là người khởi xướng mọi thứ, là người đặt ra những yêu cầu khắt khe, và là người giữ vai trò trung tâm trong việc định hình đế chế kinh doanh của con trai. Philippe Auclair, tác giả cuốn sách về Mbappe, khẳng định: "Và quan trọng hơn bất kỳ ai hay bất cứ điều gì khác, đó là Fayza."

Câu hỏi lớn: Vì sao lại là phụ nữ?

Trong một thế giới mà các giám đốc điều hành, huấn luyện viên, và các "siêu cò" phần lớn là nam giới, tại sao Mbappe lại chọn xây dựng một "nội các" toàn nữ quyền lực như vậy? Có lẽ, đó là sự kết hợp giữa tình mẫu tử và một tầm nhìn chiến lược khác biệt. Đó là những người phụ nữ không bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của bóng đá đực, những người đặt lợi ích lâu dài và sự an toàn của thân chủ lên trên những hợp đồng béo bở trước mắt. Họ là những luật sư, chuyên gia PR, cố vấn thuế – những người mang đến một góc nhìn trong trẻo, thực tế và bài bản, biến một cậu bé từ Bondy thành một thương hiệu toàn cầu với những bước đi chắc chắn và khác người. Đó chính là "Dự án Mbappe" độc nhất vô nhị.

HỒ VIỆT