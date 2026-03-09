Sức mạnh của phong trào

Giải pickleball quốc tế PPA Asia Tour - Hanoi Cup 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng thể thao khi sự kiện diễn ra vào đầu tháng 4 có mức vé cao nhất lên tới 20 triệu đồng. Sự kiện phản ánh sức hút ngày càng lớn của bộ môn pickleball cũng như quy mô quốc tế của giải.

Hai tay vợt hàng đầu Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang chuyển từ quần vợt sang thi đấu pickleball (ẢNH: P.MINH)

Trong danh sách những tay vợt hàng đầu thế giới sẽ góp mặt tại giải, có Ben Johns, tay vợt được xem là "huyền thoại sống" của làng pickleball thế giới. Bên cạnh đó, còn nhiều gương mặt nổi bật khác, như: Gabriel Tardio, Hayden Patriquin, Federico Staksrud và nữ tay vợt Anna Bright. Ở nhóm VĐV trong nước, những tay vợt hàng đầu là Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phúc Huỳnh, Ken Tam và Sophia Phương Anh đều xác nhận tham dự.

Giải đấu này cũng đã thiết lập kỷ lục mới với 665 tay vợt tham gia ở cả nội dung chuyên nghiệp và nghiệp dư. Con số ấn tượng này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của pickleball tại Việt Nam cũng như sức hấp dẫn của giải đấu đối với cộng đồng người chơi trong khu vực.

Đây có thể xem là giải “khởi động” cho mùa giải 2026 của pickleball nhà nghề châu Á, nơi đang được đánh giá là thị trường sôi động hàng đầu thế giới của môn chơi này. Tương tự như năm 2026, Việt Nam vẫn là điểm đến sôi động nhất của châu lục với 2 giải đấu tại Hà Nội và TPHCM (tháng 8).

Pickleball xuất phát từ phong trào nhưng lôi kéo các tay vợt hàng đầu của tennis để thúc đẩy nhanh quá trình chuyên nghiệp. Pickleball thậm chí còn chưa hình thành liên đoàn, giải vô địch quốc gia cũng chưa thực sự hoàn thiện, nhưng đã đăng cai đến 2 trong số 3 hệ thống thi đấu nhà nghề châu Á (Open - Cup - Slam).

Pickleball đang cho thấy cách một môn thể thao có thể đi từ sân khu dân cư đến hệ thống PPA Tour tầm cỡ, nơi người chơi có thể sống bằng nghề, được bảo vệ bằng luật lệ quốc tế và được công nhận về năng lực.

Sự "đổ bộ" của thể thao chuyên nghiệp - từ pickleball, golf, chạy bộ đến các giải bóng rổ, võ thuật… cho thấy sức mạnh của nền tảng phong trào đối với chiến lược phát triển thể thao quốc gia. Có thể thấy xu hướng này được thể hiện qua các môn thi đấu được đưa vào điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc 2026 tới đây.

Đó cũng chính là cơ hội để nhà quản lý thể thao thực hiện cuộc thử nghiệm có tính bước ngoặt: Trong 48 môn với 973 nội dung dự kiến, chỉ có 22 môn trong chương trình Olympic. Ngược lại, việc đưa các môn như võ thuật tổng hợp (MMA), pickleball, thể thao điện tử (Esports) hay roller vào hệ thống thi đấu chính thức không chỉ đơn thuần là mở rộng danh mục nội dung của một kỳ đại hội, mà còn phản ánh tư duy “mở cửa” cho những môn thể thao có phong trào mạnh phát triển. Các “môn mới” này phần lớn thuộc về “thể thao đô thị”, đi kèm với tính giải trí và khả năng tiếp cận nhanh của giới trẻ.

Sự đổi mới này xuất phát từ nhu cầu thích ứng với xu hướng toàn cầu. Dù các môn truyền thống như điền kinh, bơi lội hay cử tạ vẫn giữ vị trí cốt lõi, nhưng thể thao Việt Nam đang đối mặt với khoảng cách lớn so với các cường quốc. Việc giới thiệu MMA, một môn võ thuật kết hợp đầy kịch tính và phổ biến ở Mỹ, châu Âu, hay pickleball - được xem là chiến lược “đi tắt”. Esports với hàng triệu người chơi trẻ tuổi và trượt ván (roller) - môn Olympic từ năm 2020 - càng nhấn mạnh hướng tiếp cận đô thị hóa, nơi giới trẻ Việt Nam ngày càng quan tâm đến các hoạt động giải trí hiện đại thay vì thể thao truyền thống.

YẾN PHƯƠNG