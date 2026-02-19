Ronda Rousey sẽ tái xuất để đấu với Gina Carano trong trận MMA lịch sử trên Netflix

Huyền thoại của UFC - “Nữ hoàng bẻ tay” Ronda Rousey sẽ đối đầu với lại Gina Carano “Cara Dune” ở trong một trận đấu lịch sử trên Netflix vào ngày 16-5 tới đây, khoảng một thập kỷ sau khi cô tuyên bố giải nghệ Bát giác đài với 2 trận thua sấp mặt!

Hình ảnh quảng bá trận đấu

Cuộc gặp gỡ vốn được mong chờ từ rất lâu giữa 2 biểu tượng MMA này sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu Intuit Dome có sức chứa 18.000 chỗ ngồi ở California, và sẽ là trận đấu MMA đầu tiên được phát sóng trực tiếp trên nền tảng truyền hình trực tuyến Netflix.

Rousey (năm nay đã 39 tuổi, được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng UFC), được coi là Ngôi sao MMA nữ lớn nhất mọi thời đại, là người phụ nữ đầu tiên ký hợp đồng với UFC để giành được đai vô địch tổ chức này trước khi giải nghệ vào năm 2016. Cô thi đấu một thời gian ngắn tại WWE cho đến năm 2022.

Carano (năm nay cũng đã 43 tuổi), giải nghệ khỏi MMA ngay sau trận thua Cris Cyborg năm 2009 và kể từ đó đã xuất hiện ở trên màn ảnh rộng với vai khách mời trong các bộ phim bom tấn Hollywood như là “Fast and Furious 6” rồi cả “Deadpool”. Cô cũng đóng vai “Cara Dune” - với loạt phim truyền hình “Người Madaloria” thuộc hậu truyện “Star Wars”.

Thông báo về trận đấu - sẽ diễn ra trong 5 hiệp ở hạng cân 145 pound (là hạng 65,8 kg - hạng lông nữ), Rousey đã đăng trên trang mạng xã hội X: "Tôi đã chờ đợi từ rất lâu để thông báo điều này: Tôi và Gina Carano sẽ so tài ở trong trận siêu đấu lớn nhất trong lịch sử thể thao đối kháng nữ!”.

“Chúng tôi hợp tác với MVP, một công ty quảng bá đặt võ sĩ lên hàng đầu, cũng như là Netflix, nền tảng phát trực tuyến lớn nhất và mạnh nhất của hành tinh. Trận đấu này dành cho tất cả người hâm mộ MMA, từ trước đến nay và cho cả tương lai. Sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa... rất nhiều điều thú vị hơn nữa”.

Carano nói: “Ronda đã đến gặp tôi và nói rằng chỉ có một người mà cô ấy quay trở lại sàn đấu vì người đó, và đó là giấc mơ của cô ấy, để được chứng kiến ​​trận đấu giữa chúng tôi. Cô ấy cũng cảm ơn tôi vì đã mở ra những cánh cửa cho sự nghiệp của cô ấy và rất tôn trọng khi đề nghị trận đấu này diễn ra”.

“Đây là một vinh dự. Tôi tin rằng là mình sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này và tôi dự đoán rằng chiến thắng sẽ không dễ dàng, điều mà tôi luôn hoan nghênh. Trận đấu này dành cho cả Ronda và tôi, cũng như cho người hâm mộ và cộng đồng võ thuật tổng hợp. Thật tuyệt vời khi được sống ở trong thời khắc lịch sử này”.

Trận đấu này đang được quảng bá bởi Ngôi sao MXH - kiêm võ sĩ quyền Anh Jake Paul thông qua công ty “Most Valuable Promotions”. Paul nói thêm: "MVP luôn hướng đến sự đột phá, mang đến những khoảnh khắc lớn nhất trong các môn thể thao đối kháng trên phạm vi toàn cầu, và hôm nay chúng tôi chính thức mang năng lượng đó đến với MMA lần đầu tiên”.

“Ronda Rousey và Gina Carano vốn là 2 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở trong lịch sử của MMA nữ. Họ là những biểu tượng đã phá vỡ rào cản và giúp xây dựng nền tảng mà môn thể thao này phát triển như ngày hôm nay”.

Rousey là một VĐV toàn năng xuất sắc, cô từng giành HCĐ Olympic trong môn judo. Sau đó, cô lấn sân MMA và được biết đến với tuyệt chiêu “bẻ tay” thượng thừa. Năm 2025, cô thừa nhận những biến chứng nghiêm trọng do bị chấn động não dẫn đến việc cô giải nghệ và cần phải trải qua “kiểm tra chấn động não” trước khi đối đầu với Carano.

Đối với những người hâm mộ MMA lâu năm, thì trận đấu Rousey vs Carano là trận siêu đấu chưa từng diễn ra trong lịch sử, khi mà Carano đã giải nghệ vài năm trước khi người đồng hương Mỹ của cô ra mắt đấu trường võ thuật đẳng cấp chuyên nghiệp. Rousey có thành tích 12-2 trong khi đó Carano là 7-1.

Ronda Rousey cũng tiết lộ, cô từng liên lạc với “Big Boss” Dana White của UFC trước khi đạt được thỏa thuận với Netflix: “Tôi đã liên lạc với Dana, và hỏi xem anh ấy có hứng thú với việc này không. Và mọi chuyện không hoàn toàn suôn sẻ với UFC, nhưng điều đó lại dẫn chúng ta đến với nhau ngày hôm nay”.

Khi mà Ronda Rousey công bố về màn tái xuất MMA và đối đầu với Gina Carano trên Facebook, bài đăng thu hút 170 ngàn lượt cảm xúc, 27 ngàn lượt chia sẻ và 16,7 ngàn lượt bình luận, có một bình luận hiện lên ở hàng đầu với nội dung vui nhộn là: "Người giành chiến thắng sẽ giành suất đấu Michelle Rodriguez trong trận tái đấu Fast and Furious Rematch".

Đ.Hg.