Amanda Serrano “gan góc” sẵn sàng lấn sân UFC đối đầu Amanda Nunes

Mười ngày sau khi bảo vệ thành công đai vô địch quyền Anh nữ hạng lông, thì Amanda Serrano đề nghị được đối đầu với Cựu vô địch 2 hạng cân nữ của UFC - Amanda Nunes, sau khi Kayla Harrison rút lui khỏi trận bảo vệ đai hạng gà của UFC 324 vì phải phẫu thuật cổ.

Serrano khi ký hợp đồng với tổ chức MMA PFL

Sự gan dạ của Nhà Đương kim vô địch hạng lông nữ của WBC, WBO và cả The Ring dường như không có giới hạn, khi cô chia sẻ: “Nếu UFC và Amanda Nunes đang nghĩ đến người thay thế, tôi rất muốn nhận thử thách vì tôi vẫn đang ở trạng thái sung sức. Hy vọng nhà vô địch (Harrison) sẽ hồi phục tốt!”.

Thông thường, chỉ có các võ sĩ MMA muốn kiếm tiền - hoặc thử thách mới sau khi đạt đến đỉnh cao trong môn thể thao của mình mới là những người muốn chuyển sang quyền Anh, nhưng “The Real Deal” Serrano lại có lịch sử thi đấu MMA không tồi, và khiến đề nghị của cô là “thực tế không giỡn chơi”.

Serrano có thành tích 2-0-1 ở trong MMA, và cả 2 chiến thắng đều đến từ đòn khóa siết; cô thi đấu 2 trận MMA năm 2018 và 1 trận năm 2021. Serrano, một nữ võ sĩ quyền Anh chắc chắn sẽ được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng, sở hữu thành tích 48-4-1, với 31 KO và các đai vô địch 7 hạng cân khác nhau.

“Tôi không có ý thiếu tôn trọng Amanda Nunes!,” Serrano nói, “Tôi nghĩ cô ấy là người vĩ đại nhất mọi thời đại MMA. Tôi cũng biết là cô ấy có đôi tay cực kỳ mạnh mẽ và rất thích sử dụng chúng. Tôi đã thi đấu cả MMA và Jiu-jitsu. Bất cứ ai tập MMA và BJJ luôn mơ ước được thi đấu ở những sân khấu lớn nhất và UFC”.

“Cháu trai tôi, Jovan, là đội trưởng đội đấu vật của trường, tôi tập luyện cùng cháu vài lần một tuần để giúp cháu rèn luyện thêm. Tôi cũng rất thích tung các đòn đá, vì vậy tôi chưa bao giờ ngừng tập luyện MMA đó. Rất kính trọng “Sư tử cái” Nunes”, Serrano thể hiện trân trọng dành cho “Amanda kia”.

Nakisa Bidarian, CEO của Most Valuable Promotions, người quản lý sự nghiệp của Serrano và cũng là cựu giám đốc điều hành của UFC, đã dành lời khen cho quyết tâm của cô: “Amanda Serrano là con người độc nhất vô nhị. Cô ấy đã xác nhận với tôi rằng cô ấy 100% sẵn sàng dấn thân vào Bát giác đài của UFC”.

Trận đấu giữa Harrison và Nunes vốn dự kiến ​​diễn ra vào ngày 24-1 ở tại Bát giác đài T-Mobile Arena (của Las Vegas), là trận đấu chính thứ 2 bên cạnh trận Justin Gaethje vs Paddy Pimblet tranh đai Interim hạng nhẹ của UFC, thuộc sự kiện khai mùa năm mới UFC 324. Hiện tại trận đấu đã được rút đi, thay bằng trận khác.

Chưa rõ là Harrison sẽ hồi phục ra sao, khi nào đối đầu Nunes hay Serrano sẽ bước lên thay thế, nhưng danh tiếng của nữ võ sĩ 37 tuổi người Puerto Rico, vốn đã tăng vọt ở trong những năm gần đây nhờ vào sự cạnh tranh gay cấn và loạt 3 trận đấu (toàn thua) trước Katie Taylor càng vượt ngưỡng thông thường!

Đ.Hg.