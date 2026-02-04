Vonn hướng tới Milano Cortina dù bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối

Vận động viên trượt tuyết kỳ cựu người Mỹ, Lindsey Vonn đã xác nhận rằng mặc dù bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối tuần trước tại Crans-Montana, cô vẫn sẽ tham gia các sự kiện trượt tuyết đổ đèo tại Thế vận hội mùa đông Milano Cortina ở tuổi 41.

Lindsey Vonn xác nhận bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối nhưng vẫn tranh tài tại Thế vận hội mùa đông ở tuổi 41.

Chính Vonn đã thông báo tin này tại một cuộc họp báo, khi cô giải thích rằng cô “tự tin” có thể thi đấu tại Thế vận hội mùa đông mặc dù bị “đứt hoàn toàn” dây chằng chéo trước ở đầu gối trái, kèm theo tổn thương sụn chêm. “Đầu gối của tôi không bị sưng, và với sự trợ giúp của nẹp đầu gối, tôi tự tin rằng mình có thể thi đấu vào Chủ nhật”, Vonn nói. “Tôi biết cơ hội của mình trước khi gặp tai nạn là như thế nào, và tôi biết bây giờ thì không còn như vậy nữa. Tuy nhiên, tôi cũng biết vẫn còn cơ hội. Chừng nào còn cơ hội, tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để có mặt ở vạch xuất phát”.

Vonn gặp tai nạn trong một cuộc đua World Cup ở Thụy Sĩ. Cô đã hoàn thành phần thi, nhưng phải được đưa đến bệnh viện khẩn cấp. Sau 2 ngày kiểm tra và khám nghiệm đầu gối, vận động viên trượt tuyết người Mỹ kiểm tra đầu gối của mình bằng cách trượt tuyết vào thứ Ba, trước khi quyết định tham gia sự kiện này. Vonn cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện liệu pháp phục hồi chức năng chuyên sâu, tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và tập luyện trong phòng tập thể dục. Hôm nay, tôi đã đi trượt tuyết.”

Vonn quyết định mạo hiểm và sẽ tham gia nội dung trượt tuyết đổ dốc nữ vào Chủ nhật. Cô cũng dự định thi đấu ở nội dung siêu-G và nội dung phối hợp đồng đội mới - hai cuộc đua đòi hỏi rất cao - nhưng vận động viên này tỏ ra rất quyết tâm. “Rõ ràng, tôi sẽ tiếp tục đánh giá tình hình hàng ngày với đội ngũ y tế của mình để đảm bảo chúng tôi đưa ra những quyết định sáng suốt, nhưng tôi hoàn toàn có ý định thi đấu vào Chủ nhật”, cô nói thêm.

Sau cả cuộc đời chiến đấu với nỗi đau và những thất bại, dường như không gì có thể ngăn cản Vonn. Cô đã rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp vào tháng 2-2019 chính vì chấn thương. Tuy nhiên, vào ngày 14-11-2024, cô tuyên bố trở lại đội tuyển trượt tuyết Mỹ. Với 84 chiến thắng (2 trong số đó đến sau khi cô trở lại) Vonn vẫn tin sẽ giành huy chương vàng Olympic một lần nữa - sau 16 năm kể từ chiến thắng đầu tiên của cô. “Tôi sẽ không về nhà với sự hối tiếc vì đã không cố gắng”, cô kết luận.

HUY KHÔI