Shakur Stevenson áp đảo Teofimo Lopez, trở thành Nhà vô địch thế giới ở 4 hạng cân

Shakur Stevenson vượt trội Teofimo Lopez để trở thành Nhà vô địch thế giới ở 4 hạng cân và vẫn bất bại. Sau đó Stevenson thách đấu võ sĩ người Anh Conor Benn, cả 2 dường như muốn thượng đài với nhau trong trận đấu tiếp theo...

Stevenson thắng áp đảo Lopez

Stevenson đã giành chiến thắng bằng quyết định tuyệt đối của cả 3 thành viên BGK, giành đai vô địch hạng siêu nhẹ của WBO khi anh thắng đến 11/12 hiệp đấu trên bảng điểm: 119-109, 119-109, 119-109 ở sự kiện Ring 6.

Võ sĩ 28 tuổi có quê ở Newark (New Jersey) hiện vẫn sở hữu thành tích bất bại sau chiến thắng tại Madison Square Garden và rất muốn nói vài lời với Benn, người đang theo dõi trận đấu từ khu vực khán đài...

“Chúng ta sẽ phải bàn bạc lại, nhưng khoan, tối nay có một võ sĩ ở đây và anh ta đã truyền động lực cho tôi. Conor Benn đâu nhỉ? Tôi muốn điều khoản phụ thêm như anh dành cho Chris Eubank Jr, tôi muốn đấu với anh”.

Ngay lập tức, Benn bước vào võ đài - và đáp trả lại đối phương với giọng điệu khá là khinh thường: “Anh quá nhỏ bé so với tôi, anh bé tí tẹo. Anh không biết đấm, anh không thể ngăn tôi lại được đâu!”.

Hai võ sĩ lời qua tiếng lại hơn 1 phút, dường như cả 2 đều muốn đối đầu với nhau trong trận đấu tiếp theo khi Stevenson nói với người quản lý của Benn, “bầu” Eddie Hearn, rằng là võ sĩ của ông ta chỉ là “mồi ngon”.

Benn nói thêm: “Anh nghĩ tôi sợ anh à? Tôi không sợ anh đâu, anh bạn. Chúng ta có thể đấu với nhau lần sau. Hãy phi thăng lên hạng cân bán trung đấu với những tay đấm cừ khôi. Anh chỉ là một gã nhỏ con”.

Stevenson đã áp đảo Lopez như thế nào? Võ sĩ đến từ Brooklyn lao ra khỏi góc đài với thái độ hung hăng ngay khi bắt đầu, nhưng Stevenson phần lớn ngăn cản anh ta tiếp cận đủ gần để tung ra nhiều đòn đánh và nhanh chóng bắt đầu tìm thấy những sơ hở để ghi điểm bằng những cú đấm trái.

Anh hạ gục Lopez bằng một cú đấm ở hiệp 4, rồi tung vài cú đấm móc tay phải trúng cằm đối thủ ở hiệp 6, lúc đó, câu hỏi không còn là liệu Lopez có thắng trận đấu hay không mà là liệu anh ta có thắng được hiệp nào không.

Không theo kịp tốc độ di chuyển có thể nói là nhanh nhất ở trong làng quyền của Stevenson, Lopez thường phải lao về phía trước với hy vọng tung cú đấm trúng đích, và tự đặt vào nguy hiểm với những cú phản đòn nhanh hơn, mạnh hơn. Vùng quanh mắt trái của anh bị đỏ ửng ở hiệp 8 và máu chảy xuống mặt sau khi bị rách da ở hiệp 10...

“Tôi cảm thấy tốt, tôi đã đánh bại anh ta, tôi làm những gì tôi phải làm. Nghe này, tôi đã nói rằng tôi đã đấu với những đối thủ như thế này ở trong suốt sự nghiệp. Đây là nghệ thuật của quyền Anh: Đấm và đừng để bị đấm trúng”.

“Tôi đã nói với các bạn rằng tôi là võ sĩ giỏi nhất hành tinh, và tôi vẫn giữ vững lập trường đó”, Stevenson ngạo nghễ cho biết nhưng đầy hợp lý sau trận toàn thắng thứ 25 (với 11 KO) của sự nghiệp kéo dài từ 2017.

Đ.Hg.