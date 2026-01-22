Shakur Stevenson nhắn nhủ Teofimo Lopez “sẵn sàng” khi Ring 6 đến gần

Shakur Stevenson chưa bao giờ xem nhẹ những đối thủ của mình. Làm vậy có thể dẫn đến thất bại, một từ không hề tồn tại đối với Stevenson, người cực kỳ hiếu thắng. Vì vậy, trận đấu sắp tới với Teofimo Lopez tại sự kiện The Ring 6 khiến anh tập trung hơn bình thường.

Stevenson tự tin trước trận đấu

“Tôi đã nỗ lực rất nhiều trong đợt tập huấn kỳ này”, Stevenson nói trong một video-clip tự quay vừa được đăng tải trên tài khoản Instagram có đến 1,2 triệu người theo dõi của anh, hướng đến trận đấu hạng siêu nhẹ sắp tới gặp Lopez.

Với lịch chính thức, hai người sẽ thượng đài vào ngày 31-1, tại Madison Square Garden ở New York. Stevenson (đang giữ đai vô địch WBC hạng nhẹ), tạm thời từ bỏ ngôi vương của mình - để cố gắng giành lấy các danh hiệu The Ring và WBO hạng siêu nhẹ của Lopez.

Mặc dù mới phi thăng hạng siêu nhẹ, Stevenson vẫn được đánh giá cao hơn. Võ sĩ xếp hạng 7 của The Ring đã dễ dàng đánh bại William Zepeda trong trận đấu chính đồng hàng tại Ring III hồi tháng 7 năm ngoái. Chiến thắng đó, rồi cả cách anh giành được nó, đã đưa anh đến được vị trí như ngày hôm nay.

Tóm lại, khi nói đến tài năng, Stevenson (với thành tích 24-0, 11 KO) cũng biết rằng là mình thuộc về đẳng cấp ưu tú. Tuy nhiên, anh ấy cũng biết Lopez (có thành tích 22-1, 13 KO) giỏi dang đến mức nào và tuyệt nhiên không hề khinh suất - xem thường đối thủ...

Võ sĩ vô địch 2 hạng cân bí ẩn, rất khó đoán này đã cống hiến một màn trình diễn ấn tượng trước Arnold Barboza Jr. ở trong sự kiện khác của The Ring tại Times Square vào tháng 5 năm ngoái. Cơ bản, đó là đêm dễ dàng đối với Lopez khi anh chiến thắng tuyệt đối!

Với Ring 6 ngày càng đến gần, Stevenson không hề giảm tốc độ trong trại huấn luyện. Người giành HCB Olympic 2016 đã khao khát một cơ hội lớn và tin chắc rằng anh đã làm mọi thứ có thể trong khả năng để sẽ giành được chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp.

Đối với Stevenson, xét đến những nỗ lực gian khổ mà anh đã bỏ ra, anh chỉ hy vọng rằng đối thủ được dự báo rất cứng cựa - anh Lopez cũng đã làm điều tương tự.

“Teo tốt hơn hết nên chuẩn bị sẵn sàng!”, Stevenson đã nói với giọng điệu đầy tự tin trước trận đấu lớn nhất trong trận đấu quyền chuyên nghiệp lớn nhất của tháng Giêng năm 2026.

Đ.Hg.