Teofimo Lopez tiết lộ tâm thế trước trận đấu với Shakur Stevenson

“Kẻ tiếp quản” Teofimo Lopez đang tập trung và sẵn sàng cho trận đấu với lại Shakur Stevenson vào ngày 31-1 tại Madison Square Garden, khi vé đang bán rất nhanh và sự mong chờ xung quanh trận đấu ngày càng tăng cao.

Hình ảnh quảng bá trận đấu

Võ sĩ sinh ra ở Brooklyn - anh Lopez (22-1, 13 KO), sẽ đối đầu với lại đối thủ có gốc Newark, New Jersey - anh Stevenson (24-0, 11 KO) - trong một trong những trận đấu được mong đợi nhất của làng quyền Anh chuyên nghiệp thế giới vào đầu của năm mới 2026...

“Tôi chỉ đang tự rèn luyện bản thân. Chỉ vậy thôi. Đây là 2 người được cho là thuộc về những võ sĩ giỏi nhất trong số những gã giỏi nhất, sắp sửa so tài tại Madison Square Garden ngày 31-1. Tôi rất vui, biết ơn, cảm kích và may mắn”, Lopez nói trong buổi họp báo.

Để làm rõ hơn về chiến thuật của mình, Lopez giải thích thêm rằng: “Tôi sẽ nói cho các bạn biết rõ lý do. Anh ta nói thế này, nói thế kia, nhưng thực tế thì, anh chàng này là người giỏi nhất, và đương nhiên chúng tôi hiện diện ở đây để đối đầu với người giỏi nhất”.

“Chỉ đơn giản vậy thôi. Hãy quên những thứ khác đi nhé. Chỉ có thế thôi. Đó là những gì cần thiết. Chúng tôi đang định đoạt - số phận. Chúng tôi đang chiến đấu chống lại mọi khó khăn”, tay đấm gốc Honduras đang sở hữu 2 đai WBO và The Ring hạng dưới bán trung nói.

Trong khi đó, Stevenson, người từng giành HCV hạng 56 kg tại Olympic Rio de Janeiro 2016 (Brazil) - và hiện đang là nhà vô địch hạng nhẹ của WBC, hướng tới giành được đai vô địch thế giới ở hạng cân thứ 4 - khi đã chấp nhận bất lợi “phi thăng hạng dưới bán trung”.

Trước đó, Stevenssin đã thắng đai WBO hạng lông, đai WBO, WBC và cả The Ring hạng siêu lông trước khi giành đai WBC hạng nhẹ khi đánh bại Edwin de los Santos. Stevenson đã có 3 trận bảo vệ thành công đai WBC hạng nhẹ để rồi cảm thấy hạng cân nhàm chán.

Anh hiện xếp thứ 8 ở trong danh sách võ sĩ pound-for-pound (không kể cân) của World Boxing News. Việc Stevenson phi thăng hạng dưới bán trung (còn gọi là hạng siêu nhẹ) khiến hạng cân này trở nên sôi động khi Lopez giữ đai WBO, Gary Antuanne Russell giữ đai WBA, Subriel Matias giữ đai WBC, còn lại Richardson Hitchins giữ đai IBF.

Đ.Hg.