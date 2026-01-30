Shakur Stevenson: Thời điểm để thể hiện đẳng cấp trước Teofimo Lopez

Shakur Stevenson đã xây dựng bảng thành tích ấn tượng với tư cách là Nhà vô địch ở 3 hạng cân khác nhau trong sự nghiệp 9 năm tuổi. Nhưng đẳng cấp của những đối thủ mà anh đã đánh bại không hề sánh được với đẳng cấp Teofimo Lopez, kẻ anh sắp phải đối mặt ở Madison Square Garden.

Lopez đối mặt Stevenson

“Đây là khoảnh khắc của tôi. Tôi chờ đợi khoảnh khắc này rất nhiều năm rồi. Cuối cùng thì, tôi cũng có cơ hội để thể hiện bản thân”, Stevenson nói với các phóng viên, “Teofimo sẽ giúp tôi phát huy hết khả năng. Tôi biết mình có thể làm được gì. Tôi biết anh ta có thể làm được gì. Tôi chỉ cần nâng cao trình độ của mình”.

Stevenson (24-0, 11 KO), Nhà vô địch hạng nhẹ của WBC và xếp hạng 8 trong danh sách pound-for-pound của The Ring, sẽ phi thăng để đối đầu với lại Nhà vô địch hạng siêu nhẹ (dưới bán trung) WBO và The Ring - là anh Lopez (22-1, với 13 KO).

Những chiến thắng xuất sắc nhất ở trong sự nghiệp của Lopez là trước Vasiliy Lomachenko 2020 và Josh Taylor 2023 đều vượt trội hơn so với những chiến thắng ấn tượng nhất của Stevenson trước William Zepeda, rồi cả Josh Padley, Robson Conceicao, Oscar Valdez và Jamel Herring.

"Đã đến lúc thể hiện đẳng cấp của tôi”, Stevenson nói, “Tôi không nghĩ anh ta nhận ra đẳng cấp của tôi, vì vậy chúng ta sẽ phải cho anh ta thấy. Tôi không tin vào áp lực. Vẫn là con người mà các bạn đã thấy trong suốt sự nghiệp của tôi, một đẳng cấp cao hơn sẽ được thể hiện”.

Stevenson, người chỉ có tỷ lệ thắng KO 45%, cũng đang lên kế hoạch phô diễn sức mạnh tiềm ẩn của mình: “Một điều họ thường đánh giá thấp là sức mạnh của tôi. Nhiều người nói là tôi không thể thắng KO, nhưng khi bạn bước vào đó với đôi găng tay tám ounce, và để tôi đấm bạn, bạn sẽ không muốn chịu đựng những cú đấm của tôi đâu”.

Lopez chưa từng hạ KO bất kỳ đối thủ nào trong 5 lần đối đầu gần đây nhất. Trận thắng sớm trước hiệp 12 cuối cùng của anh là trước Pedro Campa (thắng TKO ở hiệp 7 hồi 2022). Vì vậy trận đấu hứa hẹn sẽ là cuộc đấu trí đỉnh cao, được quyết định bởi điểm số của BGK.

Nếu Stevenson thắng, anh sẽ phải cân nhắc mình muốn tiếp tục sự nghiệp ở hạng cân nào, vì chắc chắn là anh có nhiều lựa chọn ở nhiều hạng cân khác nhau: “Tôi dễ dàng đạt được cân 135. Tôi không gặp khó khăn gì khi giảm cân. Ở giai đoạn này, tôi tập trung lựa chọn tốt nhất dựa trên các lựa chọn hiện có. Bất cứ điều gì hợp lý nhất giúp chúng tôi tiến lên phía trước”.

Ở trong buổi họp báo mới nhất, Stevenson đã buông lời chế giễu Lopez “cha”, người đã vắng mặt bất ngờ: “Điều khiến tôi vui mừng là tôi có cả đội ngũ này ở bên cạnh mình. Các bạn có thể thấy ông nội tôi rất tập trung, tôi cũng vậy”.

“Tất cả chúng tôi đều dồn hết tâm huyết vào nhiệm vụ. Nhưng ông Teofimo Sr thì không thấy đâu cả. Tối qua ông ấy ở sảnh khách sạn, phê thuốc, say khướt. Tóm lại, hiện ông ấy đang rất xúc động. Đó là lý do tại sao ông ấy cư xử như vậy. Ông ấy đang rất tức giận về chuyện đó”.

Lopez đáp trả ngay: “Anh đang nói về cha tôi, vậy là có vấn đề rồi. Anh nên tập trung vào tôi chứ. Anh cứ tập trung vào tôi đi”. Khi Stevenson và Moses liên tục chất vấn về việc cha anh đang ở đâu, Lopez đã đưa ra một lời giải thích đầy mơ hồ: “Cha tôi ở đâu ư?”.

“Không, không, không đâu. Tôi không đùa đâu, cha tôi ấy, họ đã đưa ông ấy ra phía sau rồi. Ông ấy đang “tải dữ liệu”. Ông ấy đang trong quá trình “tải dữ liệu” đấy”, Lopez trả lời một cách rất là khó hiểu - khiến người khác rốt cuộc không biết cha của anh đang bị làm sao?

Đ.Hg.