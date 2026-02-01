Làng Olympic Milano chính thức mở cửa vào thứ Sáu để chào đón các đoàn thể thao sẽ tham gia tranh tài tại Thế vận hội Mùa đông 2026, dự kiến ​​sẽ đến trong những ngày tới trước khi các cuộc thi bắt đầu vào ngày 4-2.

Các vận động viên đầu tiên đã khởi động cuộc sống thường nhật tại Làng Olympic Milano.

Sự xuất hiện của các vận động viên đầu tiên đã khởi động cuộc sống thường nhật tại Làng Olympic Milano, một trong 6 khu phức hợp dân cư sẽ đón tiếp hàng nghìn vận động viên trong những tuần tới tại Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina. Từ thứ Sáu, dòng người liên tục mang theo hành lý và giấy tờ tùy thân đã cùng những cư dân đầu tiên đến tham quan các cơ sở vật chất đang hoạt động hết công suất, trong khi ban tổ chức xác nhận rằng các đoàn mới sẽ dần dần gia nhập trong những ngày trước khi sự kiện bắt đầu, với môn curling ở Cortina d'Ampezzo là một trong những môn thi đấu đầu tiên khởi tranh.

Chủ nhà Italy là đoàn đầu tiên đến Làng Vận động viên, tiếp theo là các đoàn lớn từ Đức, CH Séc và Nhật Bản, cùng với Hà Lan và Australi trong suốt cả ngày, củng cố thêm tính chất quốc tế của địa điểm này. Được thiết kế như trung tâm trải nghiệm Olympic của các vận động viên, Làng Milan cung cấp chỗ ở và dịch vụ ăn uống, không gian tập luyện và phục hồi trong một môi trường được thiết kế để kết hợp sự tập trung vào thể thao với cuộc sống cộng đồng. “Trên hết, chúng tôi muốn các vận động viên cảm thấy như ở nhà ngay từ khi họ đến”, Flaminia Tamburi, Trưởng ban Làng Vận động viên của Milano Cortina 2026, giải thích, đồng thời nhấn mạnh rằng “Làng nên là nơi họ có thể nghỉ ngơi, tập trung và cảm thấy được hỗ trợ, nhưng cũng là nơi họ có thể kết nối với những người khác và tận hưởng bầu không khí Olympic độc đáo”.

Làng Olympic đón những vị khách đầu tiên

Kể từ khi khai trương, khu phức hợp đã hoạt động hoàn toàn, với nhà ăn chính mở cửa 24/24 bao gồm nhiều quầy thức ăn và tiệc buffet với thực đơn cân bằng được thiết kế phù hợp với nhu cầu của các vận động viên, cũng như trung tâm thể dục, khu vực phục hồi và không gian chung cho phép cư dân làm quen với các tiện nghi trước khi thi đấu. Theo Tamburi, “Phản hồi ban đầu rất tích cực”, đồng thời cho biết thêm rằng những lời nhận xét về bầu không khí thân thiện của địa điểm này là “vô cùng đáng giá đối với tất cả các đội ngũ đã làm việc chăm chỉ để biến khoảnh khắc này thành hiện thực”.

Là một trong những vận động viên đầu tiên đến đây, vận động viên trượt băng tốc độ người Na Uy, Ragne Wiklund đã không lãng phí thời gian mà lập tức thử các món ăn được phục vụ và tóm tắt ấn tượng đầu tiên của mình bằng một nụ cười, nói rằng “Làng vận động viên thực sự rất tuyệt, và món mì Ý không làm tôi thất vọng!”. Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Estonia, Aleksandr Selevko cũng là một vận động viên khác bày tỏ sự phấn khích tương tự khi tham quan các tiện nghi. “Tôi thực sự rất vui khi được ở đây”, anh nói. “Tôi đã tham quan Làng vận động viên và cho đến nay mọi thứ đều trông tuyệt vời. Tôi chắc chắn rằng đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời”.

Làng Olympic Milan có sức chứa khoảng 1.700 vận động viên và nhân viên hỗ trợ, tại thành phố sẽ tổ chức hầu hết các môn thể thao trên băng, như trượt băng nghệ thuật và khúc côn cầu trên băng. Cơ sở này sẽ được chuyển đổi thành ký túc xá đại học sau Thế vận hội Paralympic, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 6 đến 15-3. Song song đó, một Làng tạm thời đã được xây dựng ở Cortina d'Ampezzo bao gồm 377 nhà di động, nhằm mục đích cung cấp chỗ ở cho các vận động viên trượt tuyết đổ đèo nữ, curling và các môn thể thao trượt như bobsleigh, luge và skeleton.

HUY KHÔI