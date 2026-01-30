Cơ hội quảng bá thể thao Việt Nam từ các giải quốc tế lớn trên sân nhà

Việc Việt Nam được lựa chọn là địa điểm tổ chức nhiều giải thi đấu quốc tế năm 2026 sẽ mở ra những cơ hội tốt để phát triển chuyên môn, xây dựng hình ảnh cũng như phát triển kinh tế thể thao tích cực.

Giải đấu kiếm Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Quảng Ninh vào tháng 10 năm nay. Ảnh: HỢP HỢP

Điểm đến có giá trị

“Chúng tôi cho rằng, các Liên đoàn thể thao của các môn thể thao tại Đông Nam Á hay châu Á lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức những giải đấu trong năm 2026 được xem là sự khích lệ với chúng ta. Khi Việt Nam được làm chủ nhà những giải đấu có giá trị chuyên môn từ khu vực tới châu lục, chắc chắn bạn bè quốc tế sẽ thấy được năng tổ thực hiện cũng như cơ sở vật chất đảm bảo được các yêu cầu. Thể thao Việt Nam hoàn toàn có vị thế từ những giải đấu do mình làm chủ nhà”, đại diện ngành thể thao đã bày tỏ.

Riêng năm nay, Việt Nam dự kiến sẽ lần lượt là chủ nhà giải karate vô địch Đông Nam Á 2026 (tổ chức tại Ninh Bình), giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 (tổ chức tại Bắc Ninh), giải đấu kiếm Đông Nam Á 2026 (tổ chức tại Quảng Ninh), giải đá cầu vô địch châu Á 2026 (dự kiến diễn ra tại TPHCM), giải bơi vô địch hồ ngắn 25m châu Á 2026 (dự kiến tại Hà Nội) hay giải bóng chuyền Đông Nam Á – SEA V.League 2026.

Trong 2 năm qua, Việt Nam đứng ra tổ chức nhiều giải thế thao quốc tế đạt giá trị chuyên môn. Từ những giải trên, nhà quản lý thể thao các Liên đoàn của châu Á và Đông Nam Á đánh giá cao nỗ lực tổ chức của quốc gia chủ nhà. Sự ghi nhận đáng kể là cơ sở vật chất của Việt Nam đảm bảo các điều kiện chuyên môn. Năm 2024, giải taekwondo vô địch châu Á từng tổ chức ở Đà Nẵng và thu hút hơn 1.000 HLV, VĐV quan chức của nhiều quốc gia góp mặt còn giải vô địch thể dục aerobic châu Á 2024 thu hút gần 400 HLV, VĐV của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ châu lục góp mặt tranh tài ở Hà Nội.

Giải muay châu Á 2025 đã tạo được những giá trị chuyên môn khi tổ chức ở Việt Nam. Ảnh: MUAYVN

Năm ngoái, chúng ta tiếp tục tổ chức giải taekwondo vô địch trẻ, vô địch Đông Nam Á 2025 ở Khánh Hòa hay AVC Nations Cup 2025 dành cho bóng chuyền nữ tại Đông Anh (Hà Nội). Ngoài ra, Việt Nam ghi dấu ấn khi diễn ra thành công giải muay vô địch châu Á 2025 ở Thái Nguyên bằng sự có mặt của gần 400 HLV, VĐV tham gia. Việt Nam còn là chủ nhà giải pencak silat châu Á 2025 tại Hà Tĩnh và được Liên đoàn pencak silat châu Á cùng giới chức thể thao nhiều quốc gia đánh giá tốt công tác tổ chức.

Từ những giải đấu chính thức, có giá trị đã và sẽ tổ chức tại Việt Nam, người làm nghề tin rằng cơ hội để thể thao nước nhà quảng bá hình ảnh sẽ rất thuận lợi.

Kinh tế thể thao có cơ sở phát triển

Khán giả sẽ có thêm cơ hội du lịch tại các địa phương tổ chức giải đấu khi kết hợp theo dõi các chương trình tranh tài quốc tế. Ảnh: AVC

Giải đấu thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam sẽ tạo thêm ưu thế quảng bá du lịch, hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại địa điểm mà chương trình thi đấu được diễn ra. Không phải ngẫu nhiên, Ban tổ chức giải taekwondo vô địch châu Á 2024 chọn Đà Nẵng làm nơi tranh tài. Bởi lẽ, việc kết hợp du lịch biển và giải đấu thể thao góp phần mang thêm nguồn thu đáng kể đối với địa phương đăng cai. Trong khi đó, Ban tổ chức giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2026 dự liệu rằng địa điểm Quảng Ninh, với nhiều điểm du lịch biển hấp dẫn là nơi diễn ra giải đấu, sẽ giúp kích cầu rất lớn về nguồn thu bởi giải thể thao song hành cùng nhu cầu du lịch của nhiều người.

Trong Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đối với yêu cầu về kinh tế thế thao, một trong những nội dung được ghi cụ thể: “Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ tập luyện thể thao, tổ chức sự kiện thể thao, bán vé xem thi đấu, đào tạo VĐV, du lịch thể thao, thể thao giải trí, tư vấn, môi giới chuyển nhượng và các dịch vụ thể dục, thể thao khác. Tăng cường sự phối hợp liên ngành giữa ngành thể dục, thể thao với du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông và các ngành liên quan khác trong phát triển các loại hình dịch vụ tổng hợp có tính chất liên kết đa ngành nhằm khai thác hiệu quả các hoạt động thể dục, thể thao”. Nhiều môn thể thao cùng các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao của mình đang nỗ lực làm tốt những tiêu chí này.

Chắc chắn, giải đấu thể thao quốc tế diễn ra tại Việt Nam sẽ mang lại giá trị chuyên môn giúp HLV, VĐV được thi đấu giành thành tích trên sân nhà. Đây cũng là cơ hội cho kinh tế thể thao Việt Nam được làm tốt trong cơ hội của mình.

Năm 2024, giải teqball vô địch thế giới đã tổ chức tại TPHCM và được nhiều nhà quản lý thể thao quốc tế đánh giá cao vai trò chủ nhà của Việt Nam.

MINH CHIẾN