Môn đua thuyền và judo rà soát lực lượng cho Asiad 20

Ở môn đua thuyền, nhiệm vụ trọng tâm của đội tuyển Việt Nam là Asiad 20, song song với Đại hội Thể thao bãi biển châu Á và các giải vô địch châu lục. Điểm tựa lớn nhất của môn đua thuyền là sự ổn định của lực lượng nòng cốt, nhất là ở nội dung canoeing nữ. Trong đó, Nguyễn Thị Hương, thi đấu nổi bật tại SEA Games 33 ở Thái Lan với 4 HCV, tiếp tục được xác định là tay chèo trọng điểm. Cô vừa trở lại tập luyện cùng đội tuyển canoeing Việt Nam tại Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Từ nay đến Asiad 20, đội tuyển đua thuyền Việt Nam tập trung nâng cao thể lực chuyên biệt, đáp ứng cường độ thi đấu ngày càng khắc nghiệt, hoàn thiện kỹ thuật trong điều kiện sóng gió phức tạp, phù hợp với đặc thù các đường đua quốc tế. Bên cạnh đó là tăng cường cọ xát quốc tế, giúp vận động viên tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh. Việc mạnh dạn đưa các vận động viên trẻ đi tập huấn tại những trung tâm có điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp các tay chèo tự tin hơn khi bước ra sân chơi châu lục. Trong lộ trình chuẩn bị, giải Canoeing tiền Asiad 20 tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 16 đến 19-4 được xem là bài kiểm tra quan trọng.

Đội tuyển judo Việt Nam cũng đã khởi động kế hoạch tập huấn năm 2026 với 10 võ sĩ. Giai đoạn chuyển giao nhân sự diễn ra khi nữ võ sĩ kỳ cựu Hoàng Thị Tình chia tay đội tuyển quốc gia. Để thay thế, ban huấn luyện tập trung bồi dưỡng gương mặt trẻ Hà Ngọc Chi ở hạng cân 48kg nữ. Vào tháng 4-2026, ban huấn luyện sẽ cử lực lượng tham dự Giải vô địch châu Á ở Trung Quốc, qua đó đánh giá phong độ, hoàn thiện đội hình và chiến thuật. Tháng 5, judo Việt Nam sẽ tham dự Giải vô địch Đông Nam Á tổ chức tại Bắc Ninh.

