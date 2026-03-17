Tyson Fusy và Anthony Joshua đạt được thỏa thuận cho trận “Đại chiến nước Anh”

Gareth A Davies của talkSPORT vừa tiết lộ thông tin “Tyson Fury và Anthony Joshua đã tái lập thỏa thuận cho trận đấu hạng nặng đình đám” khi ông này đang có mặt tại Dublin chờ xem những trận thượng đài quyền Anh chuyên nghiệp đáng chú ý cuối tuần này.

Fury sẽ đấu AJ trong trận "Đại chiến nước Anh"

Theo đó, Fury và Joshua vốn đạt được thỏa thuận gặp nhau vào mùa Hè này, nhưng Joshua đã gặp phải tai nạn xe hơi khiến 2 người bạn thân của anh thiệt mạng ở Nigeria hồi tháng 12 rồi. Vụ tai nạn đã làm đảo lộn tương lai sự nghiệp quyền Anh của anh, trì hoãn kế hoạch trở lại vào tháng 2 hoặc tháng 3, khiến thỏa thuận bị đình trệ.

Nhưng giờ đây, sau một thời gian hồi phục, Joshua dự kiến ​​sẽ sớm trở lại trại huấn luyện và tiếp tục thượng đài Anh được cho là sẽ trở lại vào tháng 7 để rũ bỏ những sự trì trệ, khi mà trận đấu gần nhất của anh là đấu “YouTuber thích thượng đài” Jake Paul, cũng diễn ra trong tháng xảy ra tai nạn gây sốc cả làng quyền Anh thế giới.

Hiện tại, Davies cho biết là, thời điểm diễn ra trận “Đại chiến nước Anh” đang được xem xét, hiện vẫn chưa chắc chắn, trận đấu có thể diễn ra vào cuối năm nay hoặc đầu 2027. Trận đấu sẽ là một “bộ phim bom tấn” nếu được phát sóng ở trên Netflix, bởi vì nó vẫn là một trong những trận đấu quyền Anh có giá trị thương mại lớn nhất.

Tuy vậy, có một số trở ngại nho nhỏ: Joshua còn hợp đồng độc quyền với lại DAZN - và nhiều chi tiết phức tạp của cuộc thương thảo có thể vẫn cần được hoàn thiện. Vậy thì, liệu có có bao nhiêu % cơ hội trận “siêu đấu” diễn ra? Mặc dù đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, sự cạnh tranh giữa Fury và Joshua vẫn là một câu hỏi rất lớn lao...

Cả 2 đều có lượng người hâm mộ rất khổng lồ, đặc biệt ở Anh (làng quyền này đang trỗi dậy mạnh mẽ trong thời gian gần đây, đặc biệt ở hạng cân nặng, cho dù “Gã ngoại đạo người Ukraine” đang phá hỏng tất cả), vẫn là 2 trong những siêu sao quyền Anh có khả năng bán vé và bản quyền truyền hình hot nhất thời điểm hiện tại.

Fury tưởng chừng như đã giải nghệ “lần thứ N”, nhưng anh đã quay lại và sẽ đấu với đối thủ Nga - Arslanbek Makhmudov vào ngày 11-4 tới đây trong một sự kiện của Zuffa Boxing. Còn AJ cũng tưởng chừng đã giải nghệ - sau cú sốc tinh thần từ vụ tai nạn giao thông, nhưng đang gượng dậy một cách mạnh mẽ và đã tập luyện trở lại.

Joshua đã tập luyện nhẹ trong những tuần gần đây, bao gồm cả đấu tập, điều này làm tăng khả năng anh trở lại. “Ông bầu” Eddie Hearn, cho biết anh hiện đã sẵn sàng trở lại tập luyện một cách toàn diện và tiếp tục kế hoạch quay trở lại đỉnh cao của hạng cân nặng trong một màn trình diễn đầy vinh quang có thể là cuối cùng!

Trận “Đại chiến nước Anh” dự báo sẽ lại được phát sóng ở trên Netflix và tạo ra thêm nhiều tiền lệ cho dịch vụ phát trực tuyến này trong việc khai thác thêm các sự kiện bom tấn trong làng quyền Anh nói chung và làng thể theo chuyên nghiệp nói riêng.

Đ.Hg.