Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc tạm đứng ngoài top 5 bảng nam giải châu Á 2026

Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc vẫn đang là gương mặt có kết quả tốt nhất của đội tuyển cờ vua Việt Nam tại giải vô địch cá nhân châu Á 2026 tới lúc này.

Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc. Ảnh: FIDE

Các kỳ thủ đã hoàn thành ván thứ 6 tại giải đấu đang tranh tài ở Mông Cổ. Trong ván 6 của bảng nam, trên bàn đấu của mình, Phạm Trần Gia Phúc được cầm quân trắng khi đấu trước đại kiện tướng Abdisalimov Abdimalik (Uzbekistan).

Gia Phúc đã tập trung thi đấu để tìm kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, ván đấu đã kết thúc với tỷ số hòa. Kết quả hòa giúp Gia Phúc tạm có 4,5 điểm sau 6 ván đấu và đứng vị trí thứ 7 của bảng nam. Tại ván thứ 7, Gia Phúc sẽ thi đấu trước đại kiện tướng Yu Yangyi (Trung Quốc). Đây là kỳ thủ hạt giống số 1 của giải này khi giữ hệ số elo cao nhất trong các kỳ thủ bảng nam là 2714.

Tại bảng nam, kỳ thủ Đầu Khương Duy đang giữ vị trí 33 khi có 4 điểm sau 6 ván đấu trong khi kỳ thủ Đinh Nho Kiệt mới có 3,5 điểm nên xếp hạng 57.

Giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á 2026 thi đấu 9 ván cờ tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sỹ. Cờ vua Việt Nam vẫn kỳ vọng sẽ có cơ hội giành được kết quả tốt nhất trong các ván đấu còn lại. Vào ngày 6-6, giải đấu sẽ kết thúc.

Ở giải năm nay, bảng nam có 143 kỳ thủ tham gia. Bảng nam có 33 đại kiện tướng trong danh sách thi đấu.

MINH CHIẾN