TPHCM: Nhộn nhịp các lớp thể thao miễn phí cho người dân

Trong tháng 7 và tháng 8, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM triển khai chương trình hướng dẫn tập luyện miễn phí các môn thể thao cơ bản phục vụ cộng đồng 2026 với 11 môn đa dạng.

Chương trình diễn ra tại nhiều địa điểm như: câu lạc bộ Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), sân đa năng Lý Thường Kiệt, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM (phường Phú Thọ), câu lạc bộ bắn cung Lãnh Binh Thăng (phường Bình Thới), công viên Thỏ Trắng (phường Hoà Hưng)..., mang đến cơ hội tiếp cận thể thao cho đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi.

Không chỉ được làm quen với các môn như: yoga, pickleball, võ cổ truyền, bóng đá, bóng rổ, teqball, bắn cung, bắn súng..., học viên còn được hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản, tìm hiểu luật thi đấu và lịch sử hình thành của từng bộ môn. Đây được xem là cách tiếp cận gần gũi, giúp người dân dễ dàng bước đầu làm quen với thể thao và hình thành thói quen vận động thường xuyên.

Các động tác yoga được hướng dẫn từ từ, để ai cũng có thể tập luyện. Ảnh: THANH TÙNG

Tại lớp yoga ở CLB Trần Hưng Đạo (diễn ra từ thứ hai đến thứ bảy, vào lúc 9-10 giờ và 19 giờ 30 - 20 giờ 30), mỗi buổi tập thu hút khoảng 30 học viên tham gia. HLV Vương Thị Tuyết Hoa cho biết lớp học tập trung vào những động tác đặc trưng và nền tảng nhất của yoga. Các bài tập được hướng dẫn từ từ, phù hợp với cả những người mới bắt đầu. “Thông qua lớp học, tôi mong muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao đến mọi người, giúp mỗi người có sức khỏe và thể lực tốt hơn”, HLV Tuyết Hoa chia sẻ.

Là một trong những học viên tham gia đều đặn, chị Trần Nguyệt Nga (ngụ phường Bến Thành) đánh giá cao ý nghĩa của các lớp học miễn phí. Sau thời gian tập luyện, cơ thể chị trở nên dẻo dai hơn, các cơn đau nhức giảm đáng kể. “Sau mỗi buổi tập, tôi cảm thấy như có thêm nguồn năng lượng mới, giảm được áp lực và căng thẳng sau ngày dài làm việc”, chị Nguyệt Nga nói.

Lớp tập yoga tại CLB Trần Hưng Đạo. Ảnh: THANH TÙNG

Ông Nguyễn Viết Phúc (Chủ nhiệm CLB Trần Hưng Đạo) cho biết, chương trình miễn phí không chỉ giúp người dân chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần xây dựng phong trào thể thao quần chúng. Đây là sân chơi bổ ích cho cả người lớn lẫn trẻ em trong dịp hè, đồng thời là cơ hội để mọi người trải nghiệm môi trường tập luyện chuyên nghiệp trước khi quyết định gắn bó lâu dài.

Không khí hào hứng cũng hiện diện tại lớp võ cổ truyền được tổ chức vào lúc 19 - 20 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM (4 Lê Đại Hành, phường Phú Thọ). Mỗi buổi học, gần 20 võ sinh cùng nhau tập luyện.

Đông đảo thanh thiếu niên tập luyện tại lớp võ cổ truyền. Ảnh: THANH TÙNG

HLV Nguyễn Hồng Trí (đội tuyển Võ cổ truyền TPHCM) trực tiếp hướng dẫn các kỹ thuật đòn đấm, đòn đá, bài tập thể lực và kỹ năng bảo vệ bản thân. HLV Hồng Trí cho biết, mục tiêu của lớp học không chỉ là nâng cao sức khỏe mà còn góp phần đưa võ cổ truyền Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng.

Với bạn Dương Thị Mỹ Hoa (xã Tân Nhựt), sức hút của võ cổ truyền nằm ở giá trị văn hóa dân tộc và khả năng rèn luyện thể chất. "Chương trình mang đậm ý nghĩa nhân văn khi tạo điều kiện cho thanh thiếu niên, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận các hoạt động thể thao chất lượng mà không phải lo chi phí", Mỹ Hoa bày tỏ.

HLV Nguyễn Hồng Trí hướng dẫn người dân tập luyện. Ảnh: THANH TÙNG

Theo ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, chương trình hướng đến mục tiêu tạo điều kiện cho người dân mọi lứa tuổi rèn luyện thể chất, giải tỏa căng thẳng và xây dựng lối sống lành mạnh. Xa hơn, đây còn là bước đi cụ thể trong chiến lược mở rộng không gian thể thao công cộng, tăng cường gắn kết cộng đồng và hiện thực hóa mục tiêu “Mỗi người dân tập luyện một môn thể thao”.

"Trong giai đoạn mới, ngành thể thao TPHCM không chỉ đào tạo vận động viên để giành huy chương, mà còn phải thực hiện nhiệm vụ phục vụ cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng một hệ sinh thái thể thao đô thị hiện đại, thiết thực và gần gũi với người dân", ông Lý Đại Nghĩa chia sẻ.

NGUYỄN ANH