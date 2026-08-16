Trần Thanh Lực đoạt chức vô địch Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026

Sau những ngày tranh tài quyết liệt tại vòng loại, Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 - Cúp Becamex IJC chính thức bước vào vòng chung kết, quy tụ 64 cơ thủ xuất sắc trong nước và quốc tế tại Nhà hát HTV. Đây là mùa giải đầu tiên mang diện mạo mới dưới thương hiệu HTV, tiếp nối hành trình của Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương sau 12 mùa giải tổ chức.

Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV - Cúp Becamex IJC 2026 -Trần Thanh Lực lên ngôi vô địch. Ảnh: Quỳnh Mai

Cơ thủ Trần Thanh Lực thi đấu xuất sắc tại Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV - Cúp Becamex IJC 2026 diễn ra vào chiều tối ngày 16-8-2026. Khi có màn lội ngược dòng ấn tượng Mai Tân Huyên với chuỗi sê-ri 4 và 9 điểm đầy đẳng cấp, thắng chung cuộc 50-34 sau 27 lượt cơ để giành vé vào chung kết gặp Đinh Thế Vĩnh.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các tay cơ đoạt giải tại

﻿Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV - Cúp Becamex IJC 2026.

Ở trận chung kết, Trần Thanh Lực không chút áp lực khi tung hàng loạt sê-ri để dẫn trước Đinh Thế Vĩnh 38-15 - Và thắng chung cuộc 50 – 18 để lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Tay cơ Trần Thanh Lực chỉ cần 17 lượt cơ để tiến đến chức vô địch, đạt hiệu suất ghi điểm trung bình rất cao 2,94.

Trần Thanh Lực nâng cao chiếc cúp vô địch.

Để có được thành tích như ngày hôm nay tay cơ Trần Thanh Lịch sở hữu hàng loạt thành tích ấn tượng: Vô địch World Cup Bogota 2025, khi Thanh Lịch xuất sắc đánh bại tay cơ Tayfun Tasdemir để giành chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp tại Colombia vào tháng 3-2025.

Trần Thanh Lực nhẹ nhàng lên ngôi vô địch trước Đinh Thế Vĩnh với tỷ số 50-18.

Hay Á quân Giải vô địch thế giới (World Championship) 2024: Thanh Lực đạt danh hiệu Á quân thế giới sau trận chung kết đối đầu với huyền thoại Dick Jaspers vào tháng 9-2024.

Và Á quân World Cup Las Vegas 2026: Thanh Lực tiếp tục lọt vào trận chung kết và giành tấm huy chương bạc quý giá tại đấu trường World Cup diễn ra vào tháng 4-2026. Ngoài ra, Huy chương Bạc châu Á 2023, đây là cột mốc lớn đầu tiên giúp anh khẳng định tên tuổi ở cấp độ châu lục. Và hiện tại Thanh Lực hạng 5 thế giới trên bảng xếp hạng UMB nhờ chuỗi thành tích ấn tượng trên.

Ngoài ra, những tay cơ “khủng: như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái đều được dự đoán là ứng cử viên cho chức vô địch tại giải lần này, nhưng đều không có mặt ở bán kết. Tay cơ Quyết Chiến cho biết “ Trong thời gian tới, sẽ nỗ lực tập luyện và hứa hẹn sẽ tiến xa ở giải này vào năm sau”.

Trần Thanh Lực trả lời PV của giới truyền thông khi lần lên ngôi vô địch

﻿ Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV - Cúp Becamex IJC 2026.

Bên cạnh các cơ thủ Việt Nam, vòng chung kết còn có bốn khách mời quốc tế đến từ Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện Hàn Quốc gồm Kang Ja In, Park Jeongu và Kim Dohyeon, trong khi Tolgahan Kiraz là đại diện duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là cơ thủ đến từ châu Âu góp mặt tại giải. Kiraz hiện nằm trong nhóm 20 cơ thủ hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng UMB; Kang Ja In là gương mặt thường xuyên góp mặt tại các chặng World Cup; còn Kim Dohyeon, sinh năm 2008, đại diện cho thế hệ trẻ của billiards Hàn Quốc và từng vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng đấu chính World Cup TPHCM 2026.

Với chức vô địch, giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026 tay cơ Trần Thanh Lực với cúp, cờ và 80 triệu đồng tiền thưởng, hạng nhì Đinh Thế Vĩnh 50 triệu đồng và đồng hạng ba Nguyễn Nhất Hoà và Mai Tân Huyên mỗi giải 20 triệu đồng. Best game: Trương Quang Hào 3.0 best series: Trương Quang Hào 13 điểm.

DŨNG PHƯƠNG