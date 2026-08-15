Sôi nổi hoạt động thể thao hè chào mừng Ngày Olympic trẻ em 2026

Ngày 15-8 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, Sở VH-TT TPHCM tổ chức lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Olympic trẻ em và thể thao hè 2026, thu hút hơn 1.000 huấn luyện viên, vận động viên tham gia.

Các VĐV tham gia môn nhảy dây. Ảnh: THANH TÙNG

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Olympic trẻ em và thể thao hè 2026 là chương trình thiết thực hướng tới việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em, thanh thiếu niên trên địa bàn TPHCM trong dịp hè.

34 đơn vị phường, xã tham dự. Ảnh: THANH TÙNG

Theo Ban tổ chức, các hoạt động thi đấu diễn ra trong hai ngày 15 và 16-8 với sự tham dự của 34 đơn vị xã, phường trên địa bàn TPHCM. Hơn 1.000 huấn luyện viên, vận động viên góp mặt, tranh tài ở 4 môn gồm: kéo co, nhảy dây, nhảy bao bố và đẩy gậy.

Phần tranh tài nhảy bao bố diễn ra hấp dẫn. Ảnh: THANH TÙNG

Các nội dung thi đấu được tổ chức sôi nổi, mang tính tập thể cao, phù hợp với nhiều lứa tuổi, qua đó khuyến khích tinh thần rèn luyện thể chất, giao lưu và tăng cường đoàn kết giữa các địa phương. Ngay sau lễ khai mạc, các đội tuyển bước vào tranh tài những nội dung đồng đội nam, nữ ở các môn với quyết tâm cao, tạo nên không khí hào hứng và đầy sắc màu thể thao.

Ban tổ chức cùng đại diện các đoàn tham dự. Ảnh: THANH TÙNG

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn vận động đông đảo nhân dân tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao, xây dựng thói quen nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo, tổ chức các sân chơi học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè năm 2026.

NGUYỄN ANH