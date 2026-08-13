Alina Gaifutdinova khóc trên truyền hình sau khi phá kỷ lục châu Âu

Nữ kình ngư người Nga Alina Gaifutdinova đã che miệng khóc ngay trên sóng truyền hình của Match TV khi nghe tin thành tích ở bán kết nội dung bơi 50m ngửa của cô phá cả KLQG - lẫn KL châu Âu. Đây chính là lần đầu tiên, cái tên Gaifutdinova xuất hiện trước giới mộ điệu bơi lội của thế giới.

Gaifutdinova khóc trên sóng truyền hình (Ảnh: Match TV)

Thi đấu từ vòng loại, Gaifutdinova đã lọt vào tốp những VĐV bơi có thành tích tốt nhất là: 27 giây 61, xếp ở vị trí thứ 3 (đồng hạng với Marrit Steenbergen của Hà Lan và Analia Pigree của Pháp) ở trong tổng số 42 kình ngư tham gia tranh tài nội dung này.

Đến bán kết, cô tiếp tục nâng cao thành tích của mình lên con số 26.91. Thành tích này chính là KL cá nhân của cô và cũng giúp cô phá KLQG Nga, thậm chí phá cả KL châu Âu (KL cũ vốn là 27.10 do Kira Toussaint của Hà Lan thiết lập tại Eindhoven hồi tháng 10-2021). Gaifutdinova là 1 trong 2 người bơi dưới cột mốc 27 giây.

Tuy vậy, mọi sự chú ý của truyền thông thế giới đều tập trung vào nữ kình ngư mới 19 tuổi người Ý - cô Sara Curtis. Cô nàng quê ở Savigliano, có cha là người Ý và mẹ là người Nigeria đã hoàn tất màn thi bán kết với thành tích ấn tượng là 26.63, và phá cả KLTG 3 năm tuổi của Kaylee McKeown là 26.86, thiết lập tại Budapest).

Trở lại với Gaifutdinova, khi trả lời phỏng vấn trực tiếp ở trên truyền hình với lại phóng viên Andrey Sinonov, nữ kình ngư Nga không hề biết thành tích cụ thể của mình. Cô đã hỏi: “Tôi đã bơi như thế nào?”, “26 giây 91”, “Cái gì???”, “26 giây 91. Đó từng là KL của châu Âu”. Thế là, Gaifutdinova lấy tay che miệng và bắt đầu khóc...

“Wow! Tôi không thể tin được! Bạn có biết không? Tôi đã thắng một chiếc vòng tay Swarovski. Tôi và các cô gái đã thỏa thuận rằng nếu tôi bơi dưới 27 giây, họ sẽ tặng tôi chiếc vòng tay này. Tôi sốc quá. Các bạn đã làm tôi rất hạnh phúc”, Gaifutdinova vừa khóc vừa chia sẻ ngay trên sóng trực tiếp của Match TV đầy xúc động.

Ngay sau màn trình diễn này, Gaifutdinova tiếp tục lao xuống hồ bơi ở Trung tâm Thể thao dưới nước của Paris, cô cùng với các đồng đội là Daria Klepikova, Alexandra Kuznetsova, Kira Manokhina giành tấm HCĐ ở nội dung tiếp sức tự do nữ 4x100m với tổng thành tích: 3 phút, 33 giây 69. HCV và HCB thuộc về đội bơi Hà Lan và Ý.

Hiện tại, Đội tuyển bơi lội Nga đã giành được 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ tại Giải bơi lội hồ dài vô địch châu Âu (thuộc chuỗi sự kiện Giải vô địch các môn thể thao dưới nước của châu Âu). Họ tạm xếp Hạng 3 ở trên Bảng tổng sắp huy chương bơi lội, chỉ sau Anh (4-1-1) và Ý (2-2-4), trên cả Hà Lan, Đức và chủ nhà Pháp!

Đ.Hg.