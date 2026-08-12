Nữ kình ngư Ralina Gilyazova chia sẻ thẳng thắn về giải vô địch châu Âu

Nữ VĐV bơi lội người Nga Ralina Gilyazova vừa chia sẻ ấn tượng của mình về Paris, nơi đang diễn ra Giải vô địch bơi lội hồ dài châu Âu 2026 (thuộc Giải vô địch các môn thể thao dưới nước châu Âu) với quan điểm rất thẳng thắn.

Gilyazova ở Giải bơi lội VĐQG Nga (Ảnh: RIA Novosti)

*Egor Kornev giành HCV 50m bướm nam

Chia sẻ với phóng viên tờ Championship của Nga, nữ kình ngư sinh năm 2007 cho biết: “Tôi đã đi dạo quanh thành phố Paris một đôi chút, chụp vài bức ảnh, mua vài món quà lưu niệm ở đây. Tôi vẫn chưa thấy con chuột nào... Nhưng đúng là nó có mùi. Xin lỗi, nhưng đó là sự thật!”.

“Tôi chưa thể nói chắc chắn là thành phố nào tốt hơn, nhưng chắc chắn tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở Kazan. Ở đây có nhiều người nước ngoài... Mọi thứ ở đây có vẻ mới hơn. Và nói chung thì tôi thích sống ở Tatarstan hơn”, nữ VĐV đang là Đương kim vô địch nội dung 50m ếch của nước Nga đưa ra nhận xét.

Gilyazova vừa tham gia thi đấu ở nội dung 100m ếch tại Giải vô địch châu Âu. Kết thúc vòng loại, cô chỉ đạt thành tích 1 phút 07 giây 70, xếp hạng 15 chung cuộc và đã bị loại. Chỉ có 2 nữ VĐV Nga lọt vào vòng bơi bán kết, đó là Evgeniia Chikunova (1:06.89) và Alina Zmushka (1:07.04). Để rồi Zmushka cũng bị loại tại đây.

Trong khi đó, “Mỹ nhân 21 tuổi” Chikunova thi đấu rất ấn tượng, cô đạt thành tích 1:06.16 tại vòng bơi bán kết và giành quyền lọt vào vòng bơi chung kết, nơi cô sẽ tranh huy chương với các VĐV như là Angharad Evans (Anh, 1:04.97), Mona McSharry (Ailen, 1:05.64), Eneli Jefimova (Estonia, 1:05.78), Benedetta Pilato (Ý, 1:05,85), Anna Elendt (Đức, 1:05.95), Tes Schouten (Hà Lan, 1:06.36), và Lisa Angiolini (Ý, 1:06.47).

Ở hệ giải nam, Egor Kornev đã giành tấm HCV thứ 2 cho Đội tuyển bơi lội Nga khi lên ngôi ở cự ly 50m bướm với thành tích 22 giây 52; đánh bại Maxime Grousset (Pháp, 22.54), Griorgi Pekarski (Nga, 22.68). Trước đó, ở vòng bơi bán kết, Kornev thậm chí phá kỷ lục châu Âu khi chạm thành hồ với thành tích là 22.36.

Ở nội dung thi đấu 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ, Đội tuyển bơi lội Nga đã giành được tấm HCĐ khi đạt thành tích 3 phút 41 giây 52. HCV thuộc về đội bơi Pháp với thành tích 3:39.64, còn HCB thuộc về đội bơi Hà Lan với thành tích 3:40.92. Đội bơi Nga gồm có các tuyển thủ như là Kliment Kolesnikov (52.45), Kirill Prigoda (58.24), Daria Klepikova (57.38) và Alexandra Kuznetsova (53.45)

Đ.Hg.