8 tay vợt xuất sắc vào bán kết nội dung đơn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Tối muộn ngày 15-8, các lượt trận tứ kết nội dung đơn nam và đơn nữ của môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 mới khép lại.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú (trái) đã giành quyền vào chơi bán kết nội dung đơn nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Khán giả tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng) được chứng kiến những trận tứ kết hấp dẫn tại nội dung đơn nam, đơn nữ môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Từ kết quả của tứ kết, Ban tổ chức xác định 4 tay vợt nam và 4 tay vợt nữ xuất sắc nhất nội dung đơn giành quyền dự bán kết tại kỳ Đại hội lần này.

Đương kim vô địch đơn nữ Đại hội thể thao toàn quốc là Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM) đã thi đấu lượt tứ kết trước đồng đội Nguyễn Bạch Thanh Thư. Dù Mỹ Trang nhận đánh giá cao hơn về chuyên môn nhưng cô vẫn thi đấu thận trọng nhằm đạt kết quả tốt nhất. 2 bên chơi giằng co ngay từ ván đầu tiên và bám đuổi tỷ số quyết liệt. Kết thúc trận tứ kết, Mai Hoàng Mỹ Trang vượt lên thắng với tỷ số 4-3 và tiếp tục vào bán kết tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Ở trận tứ kết tiếp theo, Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TPHCM) đã chơi áp đảo để thắng Phan Hoàng Tường Giang (Hà Nội) với kết quả 4-1. Thắng lợi đưa Diệu Khánh vào bán kết giải năm nay. Tay vợt này sẽ gặp đàn chị Mai Hoàng Mỹ Trang tại bán kết nữ đầu tiên của giải.

Trong 2 trận tứ kết đơn nữ còn lại tại ngày tranh tài, Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) vượt qua Nguyễn Lê Bảo Trân (TPHCM) với tỷ số 4-2 còn Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân) được xử thắng Hoàng Trà My (Công an Nhân dân) do đối thủ bỏ cuộc.

Với kết quả này, trận bán kết đơn nữ thứ 2 đã xác định là cuộc thi đấu giữa Nguyễn Thị Nga và Trần Mai Ngọc.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã lọt vào bán kết nội dung đơn nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng nội dung đơn nữ, nội dung đơn nam đã tìm ra 4 tay vợt xuất sắc nhất giành chiến thắng tại tứ kết để góp mặt bán kết là Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân), Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Phòng) và Bùi Thế Nghĩa (Quân đội).

Trận đấu tứ kết muộn nhất của ngày là cuộc tranh tài giữa Bùi Thế Nghĩa (Quân đội) với Vũ Mạnh Huy (Công an Nhân dân). Sau 7 ván đấu, Bùi Thế Nghĩa đã chiến thắng chung cuộc 4-3 để lần đầu tiên có suất bán kết trong một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc.

Nội dung nam xác định 2 cặp đấu bán kết là Đinh Anh Hoàng – Bùi Thế Nghĩa và Đoàn Bá Tuấn Anh – Nguyễn Anh Tú.

Các trận bán kết sẽ thi đấu sáng ngày 16-8. Chiều ngày 16-8, 2 trận chung kết đơn nam, đơn nữ tổ chức để khép lại chương trình tranh tài môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đồng thời cũng là giải vô địch quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 44-2026.

MINH CHIẾN