Hoàn tất lấy 70 mẫu kiểm tra doping của thể thao Việt Nam trước thềm ASIAD 20

Việc lấy mẫu kiểm tra doping đối với VĐV của các đội tuyển thể thao quốc gia sẽ góp mặt ASIAD 20 đã hoàn tất.

HLV, VĐV Thể thao Việt Nam được tập huấn phòng, chống doping trước thi đấu. Ảnh: TPM

Ngày 18-8, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, đại diện Trung tâm phòng chống doping Việt Nam cho biết việc lấy mẫu kiểm tra VĐV của các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị tham dự ASIAD 20 đã thực hiện đúng quy trình.

Theo quy định, tất cả các VĐV dự kiến dự ASIAD 20 tại Nhật Bản phải trải qua tối thiểu 1 lần kiểm tra doping ngoài thi đấu trong vòng 6 tháng trước khi Đại hội chính thức khai cuộc. Với các môn thể thao có nguy cơ cao, quy định yêu cầu thực hiện lấy mẫu ít nhất 2 lần.

Yêu cầu này đòi hỏi sự phối hợp khẩn trương giữa Trung tâm phòng, chống doping Việt Nam (VADA) cùng các bộ phận chuyên môn để cập nhật chính xác hồ sơ thông tin lưu trú (whereabouts) của VĐV lên hệ thống cơ sở dữ liệu (ADAMS) của Tổ chức phòng chống doping quốc tế - WADA từ đó lên kế hoạch kiểm tra hợp lý đảm bảo theo quy định.

Đến nay đã có 70 mẫu kiểm tra doping trước ASIAD 20 được cán bộ Trung tâm phòng chống doping Việt Nam lấy theo quy định. Số lượng mẫu đã lấy đủ đảm bảo theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Việc lấy mẫu kiểm tra doping của Thể thao Việt Nam dành cho VĐV tham dự ASIAD 20 là ngẫu nhiên và hướng vào những môn có nguy cơ cao đối với khả năng dính chất cấm.

Hiện tại, tất cả HLV, VĐV các đội tuyển thể thao của Việt Nam sẽ dự ASIAD 20 được tham gia tập huấn phòng, chống doping và thực hiện việc đăng ký khai báo đúng yêu cầu của WADA trước khi thi đấu.

Danh mục chất cấm doping trong thi đấu thể thao (doping) năm 2026 đã được WADA công bố và có sự kiểm tra nghiêm ngặt đối với VĐV tại các Đại hội thể thao trong năm nay. Trong đó có các giải đấu gồm Đại hội thể thao bãi biển châu Á, ASIAD 20, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 (AIMAG 2026).

Hội đồng Olympic châu Á - OCA khuyến cáo các quốc gia trong châu lục phải nắm rõ các thông tin cập nhật về danh mục chất cấm doping trước khi thực hiện các công tác thuốc men y tế đối với VĐV trong quá trình tập luyện, thi đấu.

MINH CHIẾN