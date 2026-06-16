HLV, VĐV Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Quốc gia tập huấn phòng, chống doping trước Đại hội thể thao toàn quốc

HLV, VĐV của các đội tuyển thể thao quốc gia tập trung tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia đã được tập huấn phòng, chống doping và đủ điều kiện tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

Lớp tập huấn phòng, chống doping đã thực hiện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia vừa qua. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Chương trình tập huấn đã được Trung tâm phòng chống Doping Việt Nam (VADA) cùng Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia phối hợp thực hiện ngày 15-6.

Đại diện Trung tâm phòng chống Doping Việt Nam cho biết, chương trình đã thực hiện các nội dung phòng, chống doping đối với các đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia của 24 môn thuộc chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Trong chương trình tập huấn, đại diện Trung tâm phòng chống Doping Việt Nam đã phổ biến luật phòng, chống doping, cập nhật danh mục các chất cấm năm 2026. Ngoài ra, các kiến thức quan trọng đối với hành vi vi phạm luật phòng chống doping, hậu quả khi vi phạm các quy định, quy trình lấy mẫu kiểm tra khi thi đấu (bằng hình thức lấy mẫu nước tiểu, mẫu máu) và quy trình xin miễn trừ điều trị… đã được đưa ra chi tiết. Nội dung đối với hệ thống học tập trực tuyến ADEL dành cho các VĐV cũng được thông tin trao đổi.

Các VĐV đã thực hiện bài kiểm tra sau chương trình tập huấn và đạt yêu cầu trước khi đủ điều kiện tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Kế hoạch giáo dục phòng, chống doping trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã bắt đầu được Cục TDTT Việt Nam và tất cả đơn vị tham dự Đại hội triển khai. Theo quy định, các VĐV phải tham dự chương trình phòng, chống doping mới đủ điều kiện tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia – ông Nguyễn Anh Minh cho biết, Trung tâm kỳ vọng sau chương trình tập huấn thì từng HLV, VĐV ngoài việc đạt điều kiện tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 như quy định cũng sẽ là những người có kiến thức tốt hơn về phòng, chống doping và thực hiện tuyên truyền tốt đối với công tác này từ đó giúp hình ảnh VĐV thể thao Việt Nam có bản lĩnh, có ý thức trách nhiệm cao.

MINH CHIẾN