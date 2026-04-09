SEA Games 33-2025 không phát hiện trường hợp nào dính doping

Theo thông báo của Ban tổ chức, các mẫu kiểm tra doping tại SEA Games 33-2025 là âm tính và không có trường hợp nào phát hiện dính chất cấm.

SEA Games 33-2025 đã kết thúc tháng 12 năm ngoái tại Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại phiên họp hội đồng thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất năm 2026 được Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) tổ chức tại Malaysia từ ngày 5 tới 8-4, đại diện Ban tổ chức SEA Games 33-2025 cũng đã thông tin tới đại diện các quốc gia về công tác kiểm tra doping. Kết quả đã được thông báo là không có trường hợp nào dính chất cấm khi tranh tài SEA Games 33-2025.

Qua tìm hiểu tại kỳ Đại hội trên, Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan đã thực hiện lấy kiểm tra hơn 300 mẫu tại các môn thể thao khác nhau, bằng hình thức ngẫu nhiên. SEA games 33-2025 đã tranh tài 573 bộ huy chương ở 50 môn thể thao chính thức. Các cuộc tranh tài được diễn ra trong tháng 12-2025. Trong quá trình thi đấu, cán bộ của Tiểu ban Y tế-doping SEA Games 33-2025 đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra đúng quy định. Trong đó, thể thao Việt Nam cũng đã có VĐV cho mẫu kiểm tra sau khi thi đấu.

Kết thúc SEA Games 33-2025, đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan dẫn đầu với 233 HCV, 154 HCB và 113 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam đứng vị trí thứ 3 với kết quả 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ.

Tại kỳ Đại hội trên, Đoàn thể thao Việt Nam đã góp mặt với lực lượng gồm 841 VĐV. Hiện tại, chủ nhà Malaysia cũng đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức SEA Games 34-2027. Trong đó, công tác phòng, chống doping sẽ được giám sát chặt chẽ tại Đại hội trên.

Ban tổ chức SEA Games 34-2027 đã đưa ra danh sách 38 môn thể thao sơ bộ được tổ chức. Tuy nhiên, các quốc gia vẫn có thể đề xuất đưa thêm môn, nội dung vào chương trình chính thức và ngày 8-5 tới đây là hạn cuối để Ủy ban Olympic các quốc gia đưa đề xuất của mình.

MINH CHIẾN