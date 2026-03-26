VĐV tham dự giải vô địch quốc gia Marathon 2026 được tập huấn phòng chống doping ngày 28-3

Các chân chạy của giải đấu phải tham gia chương trình tập huấn phòng, chống doping của Cục TDTT Việt Nam mới đủ điều kiện tranh tài.

Các gương mặt tham dự nội dung marathon - 42km chuyên nghiệp phải có chứng chỉ phòng, chống doping mới được thi đấu chính thức. Ảnh: NHƯ Ý

Đại diện Trung tâm phòng chống doping Việt Nam (VADA) cho biết, chương trình tập huấn phòng, chống doping cho VĐV tham dự giải vô địch quốc gia Marathon 2026 sẽ thực hiện ở Nha Trang (Khánh Hòa) vào ngày 28-3. Tất cả VĐV đăng ký thi đấu nội dung marathon – 42km nam, nữ chuyên nghiệp nằm trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 bắt buộc phải tham dự. Nếu VĐV không tham dự là không thuân thủ điều lệ quy định của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, nên sẽ không được thi đấu. VĐV cũng phải hoàn thành chứng chỉ phòng, chống doping theo quy định.

Trong buổi họp báo về công tác tổ chức chuyên môn của giải ở ngày 26-3 tại Nha Trang (Khánh Hòa), đại diện Ban tổ chức cho biết hiện tại tất cả VĐV các đơn vị đã có mặt tập luyện chuyên môn để sẵn sàng tranh tài. Đường đua cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Công tác an ninh, y tế được đảm bảo và có sự kiểm tra kỹ càng. Trong buổi làm việc ngày 26-3, Ban tổ chức cũng thông báo cụ thể các mốc thời gian xuất phát của từng cự ly 5km, 10km, 21km và 42km để đảm bảo VĐV thi đấu được công bằng.

Năm nay, giải vô địch quốc gia Marathon 2026 báo Tiền Phong sẽ thu hút số VĐV tham dự đông nhất từ trước tới nay với hơn 12.000 VĐV gồm các gương mặt chuyên nghiệp và phong trào. Dự kiến, chương trình thượng cờ, khai mạc giải đấu sẽ tổ chức ngày 28-3.

Tại giải lần này, nhiều tuyển thủ quốc gia đã được trở lại đơn vị chủ quản để tranh tài như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Tuyết, Lê Tiến Long, Bùi Thị Thu Hà, Hoàng Thị Ngọc Anh…

Theo kế hoạch, VADA sẽ thực hiện lấy mẫu kiểm tra doping bằng hình thức ngẫu nhiên đối với VĐV tham dự chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thuộc giải đấu ở Nha Trang (Khánh Hòa). Tuy nhiên, số lượng mẫu không công bố. Cán bộ VADA sẽ làm việc độc lập để đảm bảo minh bạch khi lấy mẫu kiểm tra doping VĐV tại giải.

MINH CHIẾN