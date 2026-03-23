Các VĐV tham dự nội dung nữ tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 đã gửi kết quả kiểm tra giới tính

Việc kiểm tra giới tính đối với VĐV tham dự nội dung nữ tại giải đấu đã áp dụng và các đơn vị gởi kết quả tới cho Ban tổ chức.

Cuộc cạnh tranh marathon - 42km nữ tại giải vô địch quốc gia năm nay được tính vào chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: TPM

Năm nay, giải vô địch quốc gia Marathon 2026 sẽ tranh tài vào ngày 29-3 tại Nha Trang (Khánh Hòa). Trong đó, 2 nội dung marathon – 42km nam và marathon – 42km nữ được tính thành tích vào kết quả Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Theo quy định, các VĐV tham dự nội dung nữ thuộc hệ thống giải điền kinh quốc gia phải thực hiện kiểm tra giới tính và gởi kết quả về Liên đoàn điền kinh Việt Nam. Đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết, các VĐV đăng ký thi đấu nội dung marathon – 42km nữ của giải năm nay đã gởi kết quả kiểm tra giới tính, đúng theo quy định. Không trường hợp nào bị mất tư cách tham dự.

Trong thông báo của Liên đoàn điền kinh gởi tới các đơn vị cả nước, việc kiểm tra giới tính bằng hình thức xét nghiệm gen SRY được quy định. Nội dung ghi: “Liên đoàn điền kinh Việt Nam quy định việc xét nghiệm gen SRY đối với các VĐV nữ để đảm bảm tính công bằng trong thi đấu thể thao thành tích cao cụ thể như sau: Việc xét nghiệm gen SRY chỉ áp dụng cho VĐV là nữ giới và chỉ cần thực hiện 01 lần duy nhất tại cơ sở xét nghiệm uy tín và có thẩm quyền, kết quả kiểm tra luôn được tôn trọng, giữ kín, bảo lưu và được Liên đoàn công nhận trong suốt quá trình luyện tập và thi đấu của vận động viên; Việc xét nghiệm gen SRY được áp dụng chung cho các giải điền kinh nằm trong hệ thống thi đấu do Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn điền kinh Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-2-2026”.

Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết, phương thức kiểm tra gen SRY là xét nghiệm để phát hiện gen chủ chốt SRY (nằm trên nhiễm sắc thể Y, gen này quy định sự phát triển giới tính nam) dùng chuẩn đoán xác định giới tính sinh học một cách chính xác người có giới tính lâm sàng không rõ ràng (việc này được thực hiện bằng cách lấy mẫu từ bên trong má hoặc xét nghiệm máu, tùy theo cách nào thuận tiện hơn).

Ở giải vô địch quốc gia Marathon 2026, nội dung marathon – 42km nữ có 9 VĐV đăng ký tham gia thi đấu.

MINH CHIẾN