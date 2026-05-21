Điền kinh Việt Nam chưa thể yên tâm với nội dung nhảy xa, nhảy cao

Các gương mặt tốt nhất của nội dung nhảy xa, nhảy cao đã và đang được đội tuyển điền kinh Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20 nhưng sẽ cần thêm điều chỉnh chuyên môn.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có thêm điều chỉnh cho các VĐV ở nhóm nội dung nhảy. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 20-5, thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam đã về nước và trở lại tập luyện khi kết thúc thi đấu giải vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy) tại Chongqing (Trung Quốc) vừa qua.

Có nhiều điều để phân tích chuyên môn từng tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu lần này. Họ đã nỗ lực bằng khả năng của mình. Từ giải, VĐV điền kinh Việt Nam nhóm chuyên môn nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước đã trực tiếp so tài cùng nhiều VĐV của châu Á. Nhận định chuyên môn, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam dự báo sẽ có nhiều tuyển thủ tại giải đấu này góp mặt ASIAD 20 sắp tới.

Giải vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy) ghi nhận kết quả 6m05 nhảy xa nữ của tuyển thủ Trần Thị Loan; 1m69 nhảy cao nữ của Bùi Thị Kim Anh; 1m75 nhảy cao nữ của Dương Thị Thảo; 13m55 nhảy ba bước nữ của Vũ Thị Ngọc Hà; 13m18 nhảy ba bước nữ của Nguyễn Thị Hường; 15m97 nhảy ba bước nam của Hồ Trọng Mạnh Hùng. Đây là kết quả thực tế hiện tại và Ban huấn luyện có thêm chỉ số so sánh trước thành tích của nhóm VĐV đã đạt huy chương tại giải vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy).

Điền kinh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho ASIAD 20. Nhóm tuyển thủ nội dung nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước có sự dự báo của mình. Trong đó, nhảy xa nữ là một trong những nội dung có cơ hội. “Yêu cầu trên hết là VĐV phải duy trì được sự định các chỉ số qua từng lượt nhảy. Chúng ta không thể đánh giá cơ hội theo may mắn ở một hoặc hai lần nhảy. Vì vậy, sự chuẩn bị sẽ quyết định về kết quả thi đấu. Thông qua tập huấn, thi đấu giải thực tế, chúng tôi sẽ điều chỉnh để VĐV có được phong độ tốt nhất”, đại diện tổ nội dung chuyên môn nhảy của đội tuyển điền kinh Việt Nam bày tỏ sau giải vô địch châu Á 2026.

Giới chuyên môn luôn đánh giá VĐV Đông Nam Á ở môn nhảy xa nữ có thể cạnh tranh huy chương sòng phẳng trước các đối thủ châu Á. Điều này phản ánh từ thành tích thực tế qua các giải điền kinh vô địch châu Á và môn điền kinh ASIAD đã diễn ra.

Tại ASIAD 18 năm 2018, tuyển thủ Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa nữ cho điền kinh Việt Nam với kết quả 6m55. Tại ASIAD 19, nhà vô địch nhảy xa nữ là Xiong Shiqi (Trung Quốc) với kết quả 6m73. Trong giải điền kinh vô địch châu Á 2023, thành tích vô địch nhảy xa nữ là 6m97 nhưng tới giải điền kinh vô địch châu Á 2025 thì kết quả vô địch chỉ là 6m40.

Lần đầu tiên, Liên đoàn điền kinh châu Á đã quy tụ tất cả VĐV chuyên môn nhảy thi đấu giải vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy).

Thành tích vô địch nhảy xa nữ trong lần tranh tài này thuộc về tuyển thủ Huang Yingying (Trung Quốc) với kết quả 6m46. Đây là chỉ số mà các tuyển thủ của Việt Nam như Trần Thị Loan hay Hà Thị Thúy Hằng đã vượt qua tại một số lần thi đấu trong nước. “Yếu tố tâm lý vẫn phải được giải quyết. Tuy nhiên, chúng ta lấy chỉ số ở giải vô địch nhảy châu Á 2026 vừa qua để phân tích thêm cho các VĐV bởi tất cả sẽ được tham khảo trước khi bước vào ASIAD 20”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam trao đổi thêm.

Vũ Thị Ngọc Hà vừa giành HCĐ tại giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: MH

Với các nội dung nhảy ba bước, cơ hội tiệm cận thành tích và có thể đạt được huy chương ASIAD 20 vẫn bỏ ngỏ. Điều đó tùy thuộc chính phong độ của tuyển thủ. Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường đã có huy chương châu Á. Năm nay, Vũ Thị Ngọc Hà giành HCĐ với kết quả 13m55 còn nhà vô địch là Li Yi (Trung Quốc) có kết quả 14m16. Năm 2023, Nguyễn Thị Hường từng giành HCĐ nhảy ba bước nữ tại giải điền kinh vô địch châu Á với kết quả 13m68. Tại kỳ ASIAD 19, tuyển thủ Sharifa Davronova (Uzbekistan) từng đạt HCV với kết quả 14m09.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam còn 4 tháng chuẩn bị cho ASIAD 20. Sự tích lũy từ giải đấu chính thức đã là cơ hội để nhóm tuyển thủ nội dung nhảy sẽ rút kinh nghiệm, cải thiện chuyên môn trong thời gian tập luyện tiếp theo.

MINH CHIẾN