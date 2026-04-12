Tuyển thủ 100m điền kinh nữ Việt Nam sẵn sàng sang Singapore thi đấu

VĐV 100m điền kinh nữ Việt Nam sẽ tham dự giải Singapore mở rộng 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo kế hoạch, tổ cự ly ngắn 100m điền kinh nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ lên đường tới Singapore vào ngày 13-4. Tại lần tranh tài giải quốc tế Singapore mở rộng 2026, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cử 5 tuyển thủ thi đấu gồm Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Phùng Thị Huệ, Hoàng Dư Ý và Kha Thanh Trúc.

HLV Vũ Ngọc Lợi của cự ly ngắn thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tập trung chuyên môn cho các tuyển thủ thời gian qua. Mỗi VĐV có một nhiệm vụ thi đấu để đạt kết quả đặt ra. Trong đó, đây là giai đoạn đầu năm, VĐV tích lũy thể lực để thi đấu nhằm kiểm tra phong độ. Giải đấu tại Singapore có giá trị quan trọng giúp Ban huấn luyện đánh giá thêm về chuyên môn của VĐV”.

Trước khi tới Singapore, cả 5 tuyển thủ thuộc nội dung cự ly ngắn đã được tập huấn tại Trung Quốc. Theo đánh giá, chỉ số chuyên môn trong quá trình tập huấn tại Trung Quốc đạt được những tín hiệu khả quan.

Đây mới là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên dành cho các VĐV nội dung 100m, 200m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Gần nửa năm trước, tất cả họ đã tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Thời điểm trên, tuyển thủ Hà Thị Thu giành HCĐ nội dung 100m (11”58), Lê Thị Cẩm Tú giành HCB nội dung 200m (23”14) và đội tiếp sức 4x100m nữ gồm Phùng Thị Huệ/Lê Thị Cẩm Tú/Kha Thanh Trúc/Hà Thị Thu đạt HCB (43”91).

Nhìn vào sự chuẩn bị chuyên môn dành cho các VĐV nội dung 100m, 200m nữ bằng việc tập huấn nước ngoài và thi đấu giải quốc tế để cọ xát tăng cường cảm giác thi đấu có thể thấy rõ, đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tập trung chuẩn bị để những gương mặt trên có cơ hội tranh chấp kết quả cao tại ASIAD 20 vào tháng 9 ở Nhật Bản. Như HLV Vũ Ngọc Lợi bày tỏ: “Chúng tôi thận trọng trước các giải đấu. Tuy nhiên, để đạt được thông số đúng yêu cầu là cần sự chuẩn bị kỹ càng”.

5 tuyển thủ sang Singapore thi đấu lần này đang là những VĐV nữ chạy nhanh nhất của điền kinh Việt Nam. Họ có tốc độ, có trình độ và sự tập trung với quyết tâm thi đấu.

Tuy nhiên, các HLV làm chuyên môn cự ly ngắn hiểu rất rõ rằng nội dung 100m và 200m luôn gặp những khó khăn không dễ dàng để chinh phục thành tích. Cùng với đó, việc tránh tối đa bị chấn thương là điều mà Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam luôn giám sát kỹ khi tuyển thủ tập luyện.

HLV Vũ Ngọc Lợi chuẩn bị kỹ lưỡng cho các học trò thời gian qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau gần nửa năm, 5 tuyển thủ Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Phùng Thị Huệ, Hoàng Dư Ý và Kha Thanh Trúc sẽ chính thức trở lại thi đấu quốc tế. Giải điền kinh quốc tế Singapore mở rộng 2026 được xem là một bước thử để mỗi người lấy lại cảm giác thi đấu sau quá trình tập luyện kỹ càng vừa qua.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ đăng ký tuyển thủ thi đấu 3 nội dung tại giải gồm 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nữ. Khi vào giải, từng VĐV góp mặt trong nội dung nào sẽ được thông báo tại cuộc họp kỹ thuật. Giải sẽ tranh tài từ ngày 15 tới 17-4.

MINH CHIẾN