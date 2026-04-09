Điền kinh Việt Nam nhận 1 suất chính thức tham dự Olympic trẻ 2026

Điền kinh Việt Nam đã được thông báo từ Liên đoàn điền kinh thế giới để nhận 1 suất góp mặt Olympic trẻ 2026 tổ chức ở Senegal.

Điền kinh Việt Nam sẽ chọn gương mặt phù hợp để trao suất thi đấu Olympic trẻ 2026 tại Senegal. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo chia sẻ từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam, suất chính thức dành cho đội tuyển điền kinh Việt Nam để tranh tài Olympic trẻ 2026 là ở nội dung 400m nữ. Tuy nhiên, Liên đoàn điền kinh Việt Nam và bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) cùng Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam sẽ chọn VĐV phù hợp trao suất này.

Olympic trẻ 2026 sẽ tranh tài 36 nội dung (18 nội dung nam, 18 nội dung nữ). Các nội dung sẽ thi đấu gồm 100m, 200m, 400m, 800m 1.500m, 3.000m, 110m rào, 400m rào, 2.000m chướng ngại vật, nhảy sào, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ, ném đĩa, ném búa, ném lao, đi bộ 5km (nam) và 100m, 200m, 400m, 800m 1.500m, 3.000m, 100m rào, 400m rào, 2.000m chướng ngại vật, nhảy sào, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ, ném đĩa, ném búa, ném lao, đi bộ 5km (nữ).

Cách đây 8 năm, điền kinh Việt Nam đã có 2 suất chính thức tham dự Olympic trẻ 2018 là Lê Tiến Long (2.000m chướng ngại vật) và Đoàn Thu Hằng (1.500m). Hai tuyển thủ đã không giành được huy chương tại kỳ Đại hội trên.

Đại hội thể thao trẻ thế giới – Olympic trẻ là chương trình thi đấu có giá trị, giúp các gương mặt trẻ được cơ hội phát triển chuyên môn tốt nhất. Năm nay, Olympic trẻ 2026 sẽ diễn ra tại Dakar (Senegal) từ ngày 31-10 tới 13-11. Thể thao Việt Nam hiện vẫn đang tích cực tìm thêm các chuẩn để có suất chính thức đến Senegal tranh tài.

MINH CHIẾN