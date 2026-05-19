Điền kinh

Tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà xuất sắc giành HCĐ giải điền kinh vô địch châu Á 2026

SGGPO

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã hoàn thành chương trình thi đấu giải vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy) với 1 tấm HCĐ.

Ban huấn luyện chúc mừng tấm HCĐ của tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà. Ảnh: MH
Ban huấn luyện chúc mừng tấm HCĐ của tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà. Ảnh: MH

Tối ngày 19-5 theo giờ địa phương tại Trung Quốc, giải điền kinh vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy) đã tranh tài các nội dung cuối cùng.

Năm nay, Liên đoàn điền kinh châu Á lần đầu tiên tổ chức giải vô địch châu lục dành cho các nội dung nhảy gồm nhảy xa, nhảy cao, nhảy ba bước và nhảy sào nam, nữ. Trong giải, các gương mặt hàng đầu của châu lục ở nhóm nội dung này đều góp mặt.

Tại ngày thi đấu cuối, chúng ta có tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường tranh tài nội dung nhảy ba bước nữ. Sau các lượt thi đấu, tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà đạt kết quả tốt nhất là 13m55. Thành tích đủ giúp cô giành được tấm HCĐ tại giải vô địch châu Á năm nay. Thi đấu cùng đồng đội, tuyển thủ Nguyễn Thị Hường có kết quả 13m18 nên đứng hạng 6.

Tấm HCV ở nội dung này và vị trí á quân lần lượt thuộc về 2 VĐV của đội tuyển điền kinh chủ nhà Trung Quốc. Thành tích vô địch nhảy ba bước nữ là 14m16 còn thành tích HCB là 13m96.

Năm ngoái tại SEA Games 33-2025, Vũ Thị Ngọc Hà từng giành tấm HCĐ nội dung nhảy ba bước nữ với kết quả 13m68.

Hiện tại, nữ tuyển thủ của thể thao Ninh Bình đang là 1 trong những VĐV nữ nhiều kinh nghiệm nhất ở nội dung nhảy xa và nhảy ba bước của Việt Nam.

Cùng ngày thi đấu tuyển thủ Hồ Trọng Mạnh Hùng góp mặt nội dung nhảy ba bước nam. Tuyển thủ của thể thao Việt Nam nỗ lực để đạt kết quả 15m97 nhưng không có mặt trong nhóm đạt huy chương. Kết quả chỉ đủ giúp Mạnh Hùng xếp hạng 6. Ngôi vô địch thuộc về tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Trung Quốc với thông số 16m90. Mạnh Hùng từng giành HCV tại SEA Games 33-2025 trong nội dung nhảy ba bước với bằng thành tích 16m33.

Như vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã kết thúc các cuộc tranh tài ở giải vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy) và có 1 HCĐ. Tấm huy chương cũng được đánh giá là nỗ lực trong sự chuẩn bị chuyên môn của nhóm VĐV nội dung nhảy thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

điền kinh Vũ Thị Ngọc Hà Nguyễn Thị Hường Hồ Trọng Mạnh Hùng điền kinh Việt Nam đội tuyển điền kinh Việt Nam giải vô địch châu Á 2026 nhảy cao nhảy xa nhảy ba bước nhảy sào

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn