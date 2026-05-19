Tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà xuất sắc giành HCĐ giải điền kinh vô địch châu Á 2026

Ban huấn luyện chúc mừng tấm HCĐ của tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà. Ảnh: MH

Tối ngày 19-5 theo giờ địa phương tại Trung Quốc, giải điền kinh vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy) đã tranh tài các nội dung cuối cùng.

Năm nay, Liên đoàn điền kinh châu Á lần đầu tiên tổ chức giải vô địch châu lục dành cho các nội dung nhảy gồm nhảy xa, nhảy cao, nhảy ba bước và nhảy sào nam, nữ. Trong giải, các gương mặt hàng đầu của châu lục ở nhóm nội dung này đều góp mặt.

Tại ngày thi đấu cuối, chúng ta có tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường tranh tài nội dung nhảy ba bước nữ. Sau các lượt thi đấu, tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà đạt kết quả tốt nhất là 13m55. Thành tích đủ giúp cô giành được tấm HCĐ tại giải vô địch châu Á năm nay. Thi đấu cùng đồng đội, tuyển thủ Nguyễn Thị Hường có kết quả 13m18 nên đứng hạng 6.

Tấm HCV ở nội dung này và vị trí á quân lần lượt thuộc về 2 VĐV của đội tuyển điền kinh chủ nhà Trung Quốc. Thành tích vô địch nhảy ba bước nữ là 14m16 còn thành tích HCB là 13m96.

Năm ngoái tại SEA Games 33-2025, Vũ Thị Ngọc Hà từng giành tấm HCĐ nội dung nhảy ba bước nữ với kết quả 13m68.

Hiện tại, nữ tuyển thủ của thể thao Ninh Bình đang là 1 trong những VĐV nữ nhiều kinh nghiệm nhất ở nội dung nhảy xa và nhảy ba bước của Việt Nam.

Cùng ngày thi đấu tuyển thủ Hồ Trọng Mạnh Hùng góp mặt nội dung nhảy ba bước nam. Tuyển thủ của thể thao Việt Nam nỗ lực để đạt kết quả 15m97 nhưng không có mặt trong nhóm đạt huy chương. Kết quả chỉ đủ giúp Mạnh Hùng xếp hạng 6. Ngôi vô địch thuộc về tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Trung Quốc với thông số 16m90. Mạnh Hùng từng giành HCV tại SEA Games 33-2025 trong nội dung nhảy ba bước với bằng thành tích 16m33.

Như vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã kết thúc các cuộc tranh tài ở giải vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy) và có 1 HCĐ. Tấm huy chương cũng được đánh giá là nỗ lực trong sự chuẩn bị chuyên môn của nhóm VĐV nội dung nhảy thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam.

MINH CHIẾN