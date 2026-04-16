Vượt qua nhà vô địch SEA Games 33, Phùng Thị Huệ giành HCV 100m giải điền kinh Singapore 2026

VĐV Phùng Thị Huệ giành được HCV cự ly 100m tại giải.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam chính thức bước vào tranh tài giải đấu được khởi tranh ở Singapore vào ngày 15-4.

Trong ngày đầu tiên, chúng ta đã nhận tin vui khi tuyển thủ Phùng Thị Huệ giành được tấm HCV nội dung 100m nữ.

Ở chung kết cự ly, điền kinh Việt Nam có 2 đại diện tham dự là Phùng Thị Huệ và Hoàng Dư Ý. Bước vào lượt thi đấu, trở ngại lớn nhất của các tuyển thủ Việt Nam chính là đương kim vô địch SEA Games, chân chạy Pereira Veronica (Singapore). Tuy nhiên khi thi đấu chung kết, chân chạy Phùng Thị Huệ đã đạt thông số 11”77 để về đích đầu tiên, giành HCV.

Đây là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế chính thức trong năm 2026. Trước khi thi đấu ở Singapore, Phùng Thị Huệ là tuyển thủ thuộc tổ cự ly ngắn của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã được tập huấn Trung Quốc. Trong kết quả chung cuộc, tuyển thủ Hoàng Dư Ý về thứ 3 với thành tích 11”89 trong khi về thứ nhì là Tan Elizabeth-An (Singpapore) với thành tích 11”96.

Đáng chú ý, Pereira Veronica chỉ có kết quả 18”17 tại chung kết nên đứng hạng 8. Theo chia sẻ, chân chạy này gặp chấn thương khi thi đấu chung kết do vậy không đạt được chỉ số tốt nhất.

Tại SEA Games 33-2025, Pereira Veronica đã giành HCV 100m nữ với kết quả 11”36. Tại ASIAD 19, VĐV này đạt HCB 100m nữ với kết quả 11”27.

Giải điề kinh quốc tế Singapore mở rộng 2026 còn thi đấu tới hết ngày 17-4.

