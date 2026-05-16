Các nhà vô địch SEA Games 33 nhảy cao và nhảy xa của Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2026

Tuyển thủ Bùi Thị Kim Anh tiếp tục tham dự giải vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy) tại Trung Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi sẽ nỗ lực giành kết quả tốt nhất trong giải. Đây là chương trình thi đấu chuyên môn có giá trị bởi các VĐV hàng đầu châu lục ở nội dung nhảy sẽ thi đấu. Từ đó, VĐV Việt Nam được tích lũy thêm chuyên môn”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết.

Hôm nay 16-5, đội tuyển điền kinh Việt Nam di chuyển tới Trung Quốc dự tranh giải vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy). Chúng ta góp mặt với 7 tuyển thủ hàng đầu gồm Bùi Thị Kim Anh, Dương Thị Thảo, Vũ Thị Ngọc Hà, Hà Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hường, Hồ Trọng Mạnh Hùng, Trần Thị Loan.

Trong đội hình này, tuyển thủ Hà Thị Thúy Hằng là VĐV có kết quả quốc tế nổi bật nhất vừa qua. Cô đã giành tấm HCV nội dung nhảy xa nữ tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 vừa kết thúc tại Trung Quốc. Lần thi đấu giải vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy), Thúy Hằng quyết tâm cải thiện thành tích chuyên môn và phấn đấu có huy chương.

Trong khi đó, Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo cũng tập trung tìm cơ hội để có thể chạm tay vào tấm huy chương nhảy cao nữ ở giải vô địch châu Á lần này. Bùi Thị Kim Anh từng đạt kết quả 1m86 để giành HCV nhảy cao nữ tại SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, từ đó tới nay, cô và Dương Thị Thảo lần lượt được tham dự giải điền kinh châu Á trong nhà 2026 và Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 nhưng chưa có kết quả tốt nhất. Dương Thị Thảo và Bùi Thị Kim Anh đã được tập huấn tại Trung Quốc vào tháng 4 năm nay.

Giải vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy) cũng là chương trình quốc tế đầu tiên năm 2026 của 2 tuyển thủ nhảy xa Trần Thị Loan và Hồ Trọng Mạnh Hùng. Mạnh Hùng từng giành HCV tại SEA Games 33-2026 ở nội dung nhảy ba bước nam với kết quả 16m33 trong khi Trần Thị Loan vô địch SEA Games 33-2026 nhảy xa nữ với kết quả 6m53.

Hà Thị Thúy Hằng sẽ có cơ hội đạt kết quả cao tại giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: MH

Đây là lần đầu tiên, Liên đoàn điền kinh châu Á tổ chức giải vô địch dành riêng cho nhóm nội dung nhảy. Chương trình được tổ chức tại thành phố Chongqing (Trung Quốc) từ ngày 18 tới 19-6. “Hiện tại, tinh thần các tuyển thủ đều rất tự tin để bước vào thi đấu. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ quá trình thi đấu của tuyển thủ Việt Nam ở giải”, HLV Nguyễn Mạnh Hiếu của đội tuyển điền kinh Việt Nam trao đổi trước giờ lên đường tranh tài.

Tại giải điền kinh vô địch châu Á năm 2025, vô địch nhảy xa nữ là Reihaneh Mobini (Iran) với kết quả 6m40. Vô địch nhảy ba bước nữ là Li Yi (Trung Quốc) với kết quả 13m80 còn giành HCV nhảy cao nữ là Pooja Singh (Ấn Độ, 1m89). Trong giải này, vô địch nhảy ba bước nam là Zhu Yaming (Trung Quốc) với thành tích 17m06.

MINH CHIẾN