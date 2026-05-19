Nhà vô địch nhảy xa SEA Games 33 Trần Thị Loan lỡ tấm huy chương giải vô địch châu Á 2026

Trần Thị Loan đã có cơ hội giành được huy chương nội dung nhảy xa nữ tại giải đấu đang tranh tài ở Trung Quốc nhưng không thành công.

Tuyển thủ Trần Thị Loan của nội dung nhảy xa nữ thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải điền kinh vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy) đã bắt đầu diễn ra tại Chongqing (Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên, Liên đoàn điền kinh châu Á tổ chức riêng giải vô địch dành cho các nội dung chuyên môn nhảy gồm nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước, nhảy sào nam, nữ.

Tại ngày khai mạc giải 18-5, theo giờ địa phương, các tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã vào tranh tài những nội dung đầu tiên.

Sự chú ý được hướng tới hố nhảy xa nữ khi chúng ta có tuyển thủ Trần Thị Loan góp mặt. Cô từng giành HCV tại SEA Games 33-2025 ở nội dung với kết quả 6m53. Tuy nhiên trong lần thi đấu giải vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy), nữ tuyển thủ của chúng ta có kết quả tốt nhất là 6m05 qua đó đứng hạng 6. Cuộc thi đấu tại Trung Quốc lần này là giải quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của Trần Thị Loan.

Trong nội dung, tuyển thủ Hà Thị Thúy Hằng không thi đấu dù có đăng ký sơ bộ do cô bị ảnh hưởng sức khỏe bởi thời tiết trước khi tranh tài. Vô địch nhảy xa nữ của giải châu Á 2026 có thành tích 6m46 còn HCB đạt thành tích 6m32 và HCĐ là 6m23.

Ở nội dung nhảy cao nữ, tuyển thủ Dương Thị Thảo đã đạt thành tích 1m75 để đứng hạng 5. Tuyển thủ Bùi Thị Kim Anh có kết quả 1m69 trong thi đấu năm nay.

Giải đấu sẽ diễn ra những nội dung còn lại vào ngày cuối 19-5. Chúng ta sẽ góp mặt nội dung nhảy ba bước nam, nữ với các gương mặt Nguyễn Thị Hường, Vũ Thị Ngọc Hà và Hồ Trọng Mạnh Hùng.

MINH CHIẾN