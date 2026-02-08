Bùi Thị Kim Anh trượt tấm huy chương nhảy cao tại giải điền kinh trong nhà châu Á 2026

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục chờ đợi cơ hội giành huy chương tại giải điền kinh trong nhà châu Á 2026 nhưng đáng tiếc tuyển thủ Bùi Thị Kim Anh chưa thành công.

Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam tại giải vô địch trong nhà châu Á 2026. Ảnh: MỸ HẠNH

Hơn 2 tháng trước, Bùi Thị Kim Anh đã gây bất ngờ lớn khi giành HCV nhảy cao nữ SEA Games 33-2025 với thành tích 1m86.

Cô và đồng đội Dương Thị Thảo đã ra tranh tài nội dung nhảy cao nữ tại giải điền kinh trong nhà châu Á 2026 tổ chức ở Trung Quốc trong ngày 8-2. Qua các lượt nhảy, Bùi Thị Kim Anh đạt kết quả tốt nhất là 1m75. Trong khi đó, Dương Thị Thảo cũng có thành tích tương tự như đồng đội. Hai tuyển thủ của Việt Nam không được góp mặt trong nhóm 8 người mạnh nhất tại nội dung nên sớm dừng bước. Bùi Thị Kim Anh có vị trí hạng 10 còn Dương Thị Thảo có hạng 11.

Tại giải này, vô địch là tuyển thủ Gorbatova Valeriya (Uzbekistan) với thành tích 1m87. Tuyển thủ Ấn Độ Pooja cùng có thành tích 1m87 nhưng đứng hạng nhì do có số lần phạm lỗi nhiều hơn đối thủ.

Như vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã kết thúc giải trong nhà châu Á 2026 mà không giành được huy chương. Trước đó, Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu các cự ly 1.500m và 3.000m nhưng không thành công.

Đây là lần đầu tiên, Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo được tham dự giải đấu cấp độ vô địch châu Á nên từng tuyển thủ còn bỡ ngỡ. Các tuyển thủ sẽ về nước trong ngày 9-2 sau đó tiếp tục tập luyện để hướng tới một số giải đấu quốc tế sau Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026.

MINH CHIẾN