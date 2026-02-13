Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài ở giải vô địch việt dã băng đồng châu Á 2026

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng đạt được kết quả tốt tại giải điền kinh trong nhà châu Á 2026 tại Trung Quốc, nhưng cô không giành được huy chương.

Nguyễn Thị Oanh không có kết quả tốt nhất tại giải điền kinh trong nhà châu Á 2026 mới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Đây là thời điểm đầu năm và VĐV đang trong giai đoạn tích lũy thể lực. Từ giải đấu, các VĐV được rút kinh nghiệm kỹ hơn bởi chúng ta còn nhiều nhiệm vụ quốc tế trong năm 2026. Các đối thủ tại châu Á đã thi đấu giải điền kinh trong nhà cũng là những người có trình độ, từ đây, chúng tôi nắm bắt thêm chuyên môn để VĐV của Việt Nam có sự điều chỉnh”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi sau giải điền kinh trong nhà châu Á 2026.

Nhìn lại các nội dung mà Nguyễn Thị Oanh đã tham dự gồm 1.500m và 3.000m, nữ tuyển thủ số 1 của điền kinh Việt Nam chưa đạt được thông số thành tích tốt nhất. Trong 10 tuyển thủ thi đấu 1.500m, Oanh chỉ đạt thông số 4’27”53 để đứng hạng 7. Tại nội dung 3.000m, trong 10 tuyển thủ đã tranh tài, cô chỉ đứng hạng 5 (9’21”13).

Trước khi sang Trung Quốc, Nguyễn Thị Oanh đã trải qua kỳ SEA Games 33-2025 với những kết quả hài lòng thành tích huy chương là 3 HCV (nội dung 5.000m, 10.000m, 3.000m chướng ngại vật). Cô rất quyết tâm chinh phục giải điền kinh châu Á trong nhà 2026 bởi vì đây là sự khởi đầu năm mới nên Nguyễn Thị Oanh cần thành tích có giá trị.

Sau giải đấu lần này, chắc chắn Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ điều chỉnh chuyên môn cho Nguyễn Thị Oanh. Tuyển thủ vẫn được đánh giá là một trong những VĐV giữ ý thức chuyên nghiệp trong tập luyện. Rõ ràng, Nguyễn Thị Oanh đã bước qua tuổi 30 nên thể lực và thể trạng của cô không thể mạnh mẽ như các đối thủ trẻ hơn. Trong cả 2 nội dung 1.500m và 3.000m tại giải điền kinh trong nhà châu Á 2026, Oanh thuộc nhóm VĐV lớn tuổi nhất tham gia tranh tài.

Khi xây dựng kế hoạch năm 2026, điền kinh Việt Nam đặt trọng tâm là đấu trường ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản. Trong chương trình chuyên môn, Ban huấn luyện lên sơ bộ danh sách 20 giải đấu theo từng cấp độ để cử lực lượng chủ lực tranh tài. Với những nội dung sở trường như 1.500m, 5.000m, 10.000m hay 3.000m chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh cũng có những mục tiêu quốc tế của mình tại năm 2026. Cơ hội để đạt kết quả cao nhất ở ASIAD 20 chưa phải đã hết với Nguyễn Thị Oanh. Dù thế, chúng ta đánh giá rất kỹ lưỡng rằng đối thủ tại châu Á đang có nhiều gương mặt vượt trội hơn Oanh ở đấu trường này. Kỳ ASIAD 18 tổ chức năm 2018 là Đại hội thể thao châu Á thành công nhất của Nguyễn Thị Oanh. Nữ tuyển thủ đã giành HCĐ nội dung 3.000m chướng ngại vật.

Nguyễn Thị Oanh tại giải điền kinh trong nhà châu Á 2026. Ảnh: MỸ HẠNH

Sau 8 năm kể từ ASIAD 18, Nguyễn Thị Oanh vẫn là VĐV giành được nhiều HCV nhất cho điền kinh Việt Nam trên các đấu trường khu vực. Bước ra sân chơi châu Á, cô cũng khẳng định được chuyên môn.

Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội về nước đã về nước ngày 9-2. Nữ tuyển thủ trở lại tập luyện sau giải điền kinh trong nhà châu Á 2026. Sau Tết, dự kiến cô tiếp tục được thi đấu giải quốc tế. “Các tổ nội dung chuyên môn tập huấn theo nhiệm vụ cụ thể và mỗi chu kỳ đều có sự kiểm tra kỹ lưỡng nhằm đánh giá chỉ số thành tích”, ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi thêm.

Dự kiến ngày 21-2, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tham dự giải việt dã băng đồng châu Á 2026 tổ chức ở Nhật Bản.

MINH CHIẾN