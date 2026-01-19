Á quân SEA Games 33 Đoàn Thu Hằng chia tay đội tuyển điền kinh quốc gia

Tuyển thủ Đoàn thu Hằng không tiếp tục tập huấn đội tuyển điền kinh Việt Nam trong năm 2026 dù cô từng giành HCB tại SEA Games 33-2025.

Đoàn Thu Hằng (phải) và Nguyễn Thị Oanh chiếm lĩnh nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đoàn Thu Hằng đã quyết định xin thôi không tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam từ tháng 1-2026. Nguyện vọng của tuyển thủ quốc gia này được Ban huấn luyện chấp thuận. Vào lúc này, Đoàn Thu Hằng đã trở lại đơn vị chủ quản Quảng Ninh tập luyện chuyên môn và hướng tới một số kế hoạch mới cho bản thân trong tương lai.

Đoàn Thu Hằng là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Cô đã giành HCB nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ (10’50”30) khi về thứ nhì sau đàn chị Nguyễn Thị Oanh. SEA Games 33-2025 là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên trong sự nghiệp của Đoàn Thu Hằng. Tuy vậy, cô đã khẳng định ngay tại Thái Lan rằng đây là SEA Games đầu tiên và cuối cùng trong sự nghiệp bởi mình đã hướng đến kế hoạch mới trong các năm tiếp theo.

Qua tìm hiểu, Đoàn Thu Hằng sẽ chuẩn bị cho công tác huấn luyện VĐV trẻ tại đội điền kinh của đơn vị chủ quản. Tuy nhiên, cô vẫn đang tập luyện chuyên môn hướng đến thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sau đó sẽ có những sự chuẩn bị mới cho mình.

Do Đoàn Thu Hằng không còn tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2026, tổ nội dung 3.000m chướng ngại vật đã tính toán bổ sung lực lượng mới để tập luyện, cùng thi đấu với Nguyễn Thị Oanh.

Lần gần nhất Đoàn Thu Hằng xuất hiện thi đấu sau SEA Games 33-2025 là giải Vietnam International Half Marathon 2026 diễn ra ngày 1-1 đầu năm mới. Cô đã về đích đầu tiên cự ly 10km nữ (37’15”).

MINH CHIẾN