Nguyễn Thị Oanh hoàn thành ngôi vô địch cự ly 10.000m tại SEA Games 33

Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết đã ăn mừng chiến thắng tại cự ly 10.000m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chân chạy người Bắc Ninh đã có chiến thắng thuyết phục trên đường chạy 10.000m nữ tại SEA Games 33-2025 khi không gặp bất cứ trở ngại nào trong cuộc đấu.

“Đây là chiến thắng có ý nghĩa bởi tôi hoàn thành được kết quả ở 2 nội dung đã thi đấu tại Thái Lan tới lúc này. Tôi còn nội dung thứ 3 của mình nên phải tập trung cho nhiệm vụ này. Hai tấm HCV ở 2 nội dung đã thi đấu tiếp thêm động lực cho tôi chinh phục kết quả tiếp theo. Tôi và Lê Thị Tuyết đã chuẩn bị kỹ càng đối với nội dung 10.000m nữ và 2 chị em cùng nhau giữ tốc độ ở nhóm đầu để an toàn cho kết quả và thành công”, Nguyễn Thị Oanh bày tỏ sau chiến thắng.

Tại SEA Games 33-2025, cự ly 10.000m chỉ có 7 VĐV tham dự. Ngay khi xuất phát, Oanh và Tuyết lập tức vượt lên dẫn trước với tốc độ đảm bảo khoảng cách trước nhóm phía sau. Trong tất cả các vòng thi đấu, Nguyễn Thị Oanh không để bị tụt lại trong khi Nguyễn Thị Tuyết chạy ở vị trí thứ nhì nhằm giữ chiến thuật an toàn.

Khi cách đích còn 1 vòng sân, Nguyễn Thị Oanh lập tức tăng tốc và bỏ lại người đồng đội phía sau còn mình lao nhanh về đích. Cô đã về đích đầu tiên với kết quả: 34'27"93. Tấm HCV này của Nguyễn Thị Oanh là ngôi vô địch lần thứ 14 của các nhân cô trong các lần tranh tài tại đấu trường SEA Games. Bản thân tuyển thủ khẳng định mình còn mục tiêu chinh phục nội dung cuối cùng là 3.000m chướng ngại vật ở SEA Games 33-2025. Cô cũng đang là đương kim vô địch của nội dung.

Khép lại chung kết nội dung 10.000m nữ, Lê Thị Tuyết giành HCB bằng kết quả thi đấu: 34'35"26.

MINH CHIẾN