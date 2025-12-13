Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành tấm HCV cự ly 5.000m

Nguyễn Thị Oanh không gặp khó khăn để chiến thắng thuyết phục tại cự ly 5.000m ở SEA Games 33-2025 và bảo vệ vị trí số 1 của mình.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục giành HCV tại SEA Games 33-2025 trong cự ly 5.000m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chung kết 5.000m nữ tại SEA Games 33-2025 có 9 VĐV tham dự. Điền kinh Việt Nam có sự góp mặt của Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết. Ngay từ khi xuất phát, 2 tuyển thủ của Việt Nam đã tách tốp để bứt lên dẫn đầu trong vòng đầu tiên. Với ưu thế vượt trội hoàn toàn, Lê Thị Tuyết cùng Nguyễn Thị Oanh không gặp bất kỳ trở lại nào trong cuộc đua lần này. Họ dẫn đầu cho tới vòng cuối cùng và khi cách đích 300m, Nguyễn Thị Oanh đã bứt lên để về nhất với kết quả 16’27”14.

Chiến thắng cũng giúp cô có tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 33-2025. Đồng thời, bản thân Nguyễn Thị Oanh đã có 13 HCV trong các kỳ SEA Games tới lúc này. Cách đây 2 năm, Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu SEA Games 32-2023 và giành HCV với kết quả 17’00”33. Năm nay, cô đã bảo vệ được kết quả HCV đồng thời thống trị đường chạy này trên đấu trường Đông Nam Á nhiều năm qua.

Tính về kết quả cá nhân, Nguyễn Thị Oanh đã giành HCV liên tiếp tại SEA Games từ năm 2017 tới nay. “Tôi rất vui khi hoàn thành nhiệm vụ với tấm HCV đầu tiên cho mình tại SEA Games 33-2025. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để làm tốt nhất các nội dung tiếp theo. Lần thi đấu năm nay, tôi được Ban huấn luyện giao các nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu thành tích để đóng góp vào kết quả thi đấu của điền kinh Việt Nam”, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết đã tranh tài cự ly 5.000m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với Lê Thị Tuyết, đây là lần đầu cô tham dự nội dung 5.000m tại SEA Games. Hai năm trước, cô đã có tấm HCB ở nội dung marathon nữ của SEA Games 32-2023. Lần này, Lê Thị Tuyết đã thi đấu cùng Nguyễn Thị Oanh và đạt HCB cho mình. “Tôi vui khi có được kết quả huy chương tại Thái Lan. Chúng tôi đều cố gắng thi đấu hết khả năng để đạt kết quả tốt nhất”, Lê Thị Tuyết đã chia sẻ.

Tại SEA Games 33-2025, Nguyễn Thị Oanh được đăng ký 3 cự ly gồm 5.000m, 10.000m và 3.000m chướng ngại vật.

Trên đường chạy 5.000m nam, điền kinh Việt Nam đã có Nguyễn Trung Cường (14’48”72) và Lê Tiến Long (15’52”48) góp mặt. Tuy nhiên, 2 tuyển thủ không giành được huy chương.

Sau khi thi đấu, Nguyễn Thị Oanh đã được bộ phận y tế lấy mẫu kiểm tra doping. Cô là 1 trong những tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam kiểm tra doping ở môn điền kinh.

MINH CHIẾN