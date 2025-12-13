U22 Việt Nam bị đổi sân tập xa trước trận bán kết SEA Games 33

Dù phải di chuyển xa hơn để đến sân tập, song thầy trò HLV Kim Sang-sik xem đây chỉ là thử thách nhỏ trên hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 33.

Bộ đôi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Quốc Việt thoải mái khi tập trên sân mới. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 13-12, U22 Việt Nam trở lại sân tập để dần hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc chạm trán với U22 Philippines ở bán kết. Tuy nhiên, buổi tập này có đôi chút xáo trộn khi sân tập quen thuộc tại Trường Đại học RBAC không thể sử dụng do đang tổ chức sự kiện. Ban tổ chức đã sắp xếp cho thầy trò HLV Kim sang-sik di chuyển sang một sân tập khác xa hơn, cách nơi đóng quân khoảng 25km, thay vì chỉ 5km như trước.

U22 Việt Nam di chuyển trước một tiếng so với giờ ra sân tập. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sự thay đổi này buộc Trần Trung Kiên cùng đồng đội phải điều chỉnh lại lịch sinh hoạt. Để tránh tình trạng kẹt xe cũng như đảm bảo kế hoạch chuyên môn, U22 Việt Nam buộc phải rời khách sạn từ lúc 14 giờ, để bắt đầu buổi tập sau đó một tiếng. Dù quãng đường di chuyển vất vả hơn, song các tuyển thủ vẫn giữ tinh thần thoải mái, tuân thủ nghiêm túc kế hoạch mà ban huấn luyện đề ra.

Trước buổi tập, thủ môn Trần Trung Kiên đã có cuộc trao đổi với truyền thông. Anh cho biết sau chiến thắng trước Malaysia, toàn đội nhanh chóng gác lại niềm vui để tập trung trở lại vào guồng tập luyện. “Chúng tôi đã tập trung trở lại và đang rất nghiêm túc trong tập luyện, bám sát giáo án của HLV Kim Sang-sik để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo. Chiến thắng đó mang lại động lực và sự tự tin để toàn đội tiếp tục cố gắng và thể hiện tốt hơn ở trận bán kết”, Trung Kiên chia sẻ.

Thủ môn Trần Trung Kiên trao đổi với truyền thông. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Theo thủ thành sinh năm 2003, sau mỗi trận đấu, U22 Việt Nam đều cùng ban huấn luyện nhìn lại những điểm mạnh và hạn chế của mình. Những vấn đề còn tồn tại được phân tích kỹ lưỡng trong các buổi họp chuyên môn với HLV Kim Sang-sik, từ đó đưa ra hướng điều chỉnh phù hợp. Điều này giúp các tuyển thủ ngày càng hoàn thiện hơn cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

Nói về đối thủ sắp tới, Trung Kiên đánh giá U22 Philippines là một tập thể không hề dễ chơi. “Tôi nghĩ U22 Philippines là một đội bóng mạnh. Họ đã thắng Indonesia ở vòng bảng nên chắc chắn có thực lực. Đây là đối thủ buộc chúng ta phải tập trung cao độ và quyết tâm hơn nữa nếu muốn giành chiến thắng”, anh nói.

U22 Việt Nam còn một ngày chuẩn bị cho trận bán kết SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

U22 Việt Nam chỉ còn đúng một ngày để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào trận bán kết gặp U22 Philippines. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 15-12 trên sân Rajamangala.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)