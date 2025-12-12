Chủ tịch VFF giao mục tiêu vào chung kết SEA Games 33 cho U22 Việt Nam

Trong buổi gặp mặt và động viên các tuyển thủ U22 Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn yêu cầu toàn đội tiếp tục giữ vững sự tập trung cao nhất, hướng tới mục tiêu góp mặt trong trận chung kết SEA Games 33.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đến đại bản doanh của U22 Việt Nam để chúc mừng toàn đội đoạt vé vào bán kết SEA Games 33. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Sáng 12-12, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có mặt tại khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng by UHG, nơi đóng quân của U22 Việt Nam, để chúc mừng và động viên thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thi đấu xuất sắc, giành vé vào vòng bán kết SEA Games 33.

Chuyến thăm của lãnh đạo VFF đến sau khi ông vừa trải qua một chiều 11-12 đầy cảm xúc, khi trực tiếp chứng kiến chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar để đoạt vé vào vòng bán kết, đồng thời cũng nhận tin vui từ U22 Việt Nam với việc vượt qua U22 Malaysia để giành quyền đi tiếp.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn biểu dương thành tích thi đấu xuất sắc của U22 Việt Nam khi toàn thắng hai trận tại vòng bảng, qua đó giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng B. Lãnh đạo VFF nhấn mạnh màn trình diễn của các học trò HLV Kim Sang-sik đã chứng minh tiềm năng, năng lực và sự chuẩn bị nghiêm túc của toàn đội trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời từng tuyển thủ đều thể hiện được khát khao chinh phục đỉnh cao.

Lãnh đạo VFF căn dặn các tuyển thủ U22 Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của U22 Việt Nam là tiếp tục giữ sự tập trung cao nhất, hướng tới mục tiêu góp mặt trong trận chung kết SEA Games 33. Ông khẳng định VFF sẽ luôn đồng hành và kịp thời hỗ trợ để các cầu thủ yên tâm thi đấu, phát huy hết khả năng, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Theo kế hoạch, 16 giờ chiều cùng ngày, U22 Việt Nam sẽ trở lại sân tập tại Trường Đại học RBAC để chuẩn bị cho trận bán kết với U22 Philippines. Trận đấu giữa hai đội diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 15-12, tức Khuất Văn Khang cùng đồng đội sẽ có 3 ngày để chuẩn bị.

Theo điều lệ môn bóng đá SEA Games 33, từ vòng bán kết (ngoại trừ trận tranh huy chương đồng), các trận đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp. Nếu có kết quả hòa sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ (mỗi hiệp 15 phút). Nếu vẫn bất phân thắng bại, loạt sút luân lưu sẽ được sử dụng để xác định đội vào chung kết hoặc đoạt huy chương vàng.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)