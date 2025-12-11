HLV Nafuzi Zain hy vọng U22 Malaysia sẽ vào vòng bán kết

Dù để thua U22 Việt Nam ở trận đấu cuối vòng loại bảng B vào ngày 11-12 và đánh mất ngôi đầu bảng, nhưng HLV Nafuzi Zain hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với U22 Malaysia từ kết quả có lợi ở trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar vào ngày 12-12.

HLV Nafuzi Zain. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu với U22 Việt Nam, HLV Nafuzi Zain cho biết: “Tôi rất buồn về kết quả này. Thua U22 Việt Nam, nhưng tôi hy vọng U22 Malaysia có thể vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nếu Myanmar và Philippines hòa ở trận đấu ngày mai, hoặc ghi số lượng bàn thắng ít hơn, chúng tôi sẽ đi tiếp. Hy vọng may mắn đến với U22 Malaysia".

Ông Nafuzi Zain thừa nhận những yếu điểm của Malaysia ở đầu trận và bị các cầu thủ Việt Nam tận dụng thành công, ông nói: “U22 Malaysia muốn chơi để thắng nhưng không được. Trong hiệp 1 chúng tôi chơi thiếu mạnh mẽ và để lộ nhiều khoảng trống, dẫn đến 2 bàn thắng dễ dàng cho U22 Việt Nam. Đến hiệp 2, tôi thay người và điều chỉnh hệ thống thi đấu, những thể hiện trên sân của U22 Malaysia tốt hơn".

Nhận xét về lực lượng của U22 Malaysia tại giải lần này, ông Nafuzi Zain nêu những khó khăn trong công tác chuẩn bị: “U22 Malaysia tham dự SEA Games 33 nhưng thiếu vắng 2 cầu thủ chủ chốt, chưa kể một số cầu thủ không được đội bóng chủ quản cho phép hội quân sớm.

Dù sao đi nữa, thất bại hôm nay không ngăn cản nỗ lực của các cầu thủ. Tôi tự hào với họ. Tôi xin lỗi các cổ động viên Malaysia vì không thể giành kết quả như ý. Tôi nghĩ đội bóng đã làm hết mình”. Khép lại 2 trận đấu vòng loại bảng B, U22 Malaysia đạt 3 điểm với hiệu số 4/3, đứng nhì bảng.

CAO TƯỜNG