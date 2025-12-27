Tấm lòng vàng của Quả bóng vàng

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 thật sự đáng nhớ, không chỉ cột mốc 30 năm, quy tụ nhiều cựu chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng trong thời gian qua mà còn ở việc nhiều cầu thủ được vinh danh tại đêm Gala đã cùng tham gia làm công tác xã hội. Đó là các cầu thủ Alan Sebastiao, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang…

Báo SGGP tặng hoa các nhà tài trợ đầu tiên đồng hành với chương trình Áo ấm đến trường.

Tại đêm Gala trao giải vào tối 26-12, tiền đạo Alan Sebastiao cùng người đại diện là ông Phạm Văn Trung, Giám đốc Công ty TNHH Thể thao Thiên Long Việt Nam quyết định trao tặng 100 triệu đồng đến với chương trình “Áo ấm đến trường” – một điểm nhấn đầy ý nghĩa trong sự kiện 30 năm giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Chương trình giúp các trẻ em vùng khó có thêm điều kiện đến trường trong mùa đông. Do bận công việc tại quê nhà, Alan đã phải về nước nên không thể tham dự Gala trao thưởng, anh nhờ người đại diện nhận thay tiền phần thưởng của hạng mục Cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2024-2025.

Hành động đẹp của Alan Sebastiao đã nhanh chóng lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của nhiều cầu thủ khác. Một ngày sau khi nhận giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025, tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức đã quyết định trao tặng chương trình “Áo ấm đến trường” số tiền 100 triệu đồng. Hoàng Đức vốn là cái tên không xa lạ gì trong giới cầu thủ tham gia các hoạt động thiện nguyện từ Bắc vào Nam. Thế nên khi được biết báo Sài Gòn Giải Phóng công bố chương trình này trong đêm Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025, anh đã nhanh chóng hưởng ứng.

Ông Phạm Văn Trung đại diện cầu thủ Alan Sabastiao nhận Giải thưởng Cầu thủ nước ngoài xuất sắc tại đêm Gala.

Cũng vào ngày 27-12, Ban tổ chức cũng nhận được những tấm lòng vàng từ những chủ nhân của hạng mục nữ. Cụ thể, Quả bóng vàng nữ Nguyễn Thị Bích Thùy đã gởi tặng chương trình 15 triệu đồng. Quả bóng bạc nữ Trần Thị Thùy Trang cũng đồng hành cùng chương trình với số tiền 10 triệu đồng.

Trước đó, Thùy Trang cùng với Đình Bắc cũng tham gia công tác từ thiện khi cô gởi 20 triệu đồng đến Ban vận động Cứu trợ Trung ương nhằm hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Cũng với mục đích tương tự, Đình Bắc cũng đã chuyển số tiền 45 triệu đồng tiền thưởng để tham gia làm công tác từ thiện.

CAO TƯỜNG