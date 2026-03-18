Xuân Son ghi bàn, Nam Định lấy vé đầu tiên vào bán kết

Trận tứ kết đầu tiên của Cúp quốc gia 2025-2026 diễn ra vào tối 18-3 trên sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Đây cũng là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Nam Định kể từ sau sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt.

Xuân Son vui mừng sau bàn mở tỷ số cho Nam Định. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Dù là Cúp quốc gia nhưng Đà Nẵng đã tung đội hình mạnh nhất, hướng đến chiến thắng để giúp đội giữ “lửa” trong cuộc đua trụ hạng ở V-League mùa này. HLV Lê Đức Tuấn vẫn giữ Văn Toản bắt chính bên cạnh Ngọc Hải, Phi Long, Văn Long… và đủ 3 ngoại binh Lamothe, Lopez và Ribamar.

Các cầu thủ chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Tâm lý thoải mái theo kiểu thắng thì tốt, còn thua cũng chẳng là điều ghê gớm ở mặt trận Cúp đã giúp đội bóng sông Hàn thi đấu khá khởi sắc. Thậm chí ngay từ đầu trận đã 1 phen làm CĐV đội khách thót tim từ cú đánh đầu vọt xà của Đức Anh.

Ở bên kia sân, Nam Định cũng quyết tiến xa, kể cả lấy Cúp để gỡ lại mùa giải mà họ khó bảo vệ ngôi vô địch V-League. HLV Vũ Hồng Việt giữ nguyên đội hình quen thuộc đã giúp họ giành 3 trận thắng liên tiếp vừa qua ở V-League với đủ 3 ngoại binh Lucas, Caio, Ababa cùng những Xuân Son, Văn Vĩ, Văn Vũ, Thanh Hào…

Hoàng Anh nỗ lực đi bóng trước sự bám sát của Quế Ngọc Hải.

Thế trận giằng co đến phút 28 thì Nam Định đã có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ pha đá phạt góc của Văn Vũ, Ababa chuyền tiếp cho Xuân Son kết thúc cận thành ghi bàn 1-0 cho đội khách. Chưa hết choáng váng sau bàn thua, phút 38, Đà Nẵng nhận tiếp bàn thua thứ 2 từ pha lập công của Ababa sau đường kiến tạo của Hoàng Anh.

Đội khách chủ động đá chắc chắn từ đầu hiệp hai, chủ yếu kiểm soát bóng ở giữa sân và chờ cơ hội phản công nhanh. Phút 58, Phi Hoàng thắp lại hy vọng cho Đà Nẵng từ cú đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Ribamar. Những nỗ lực của Đà Nẵng ở hiệp đấu này suýt đưa hai đội vào loạt sút luân lưu khi Phi Hoàng đánh đầu trúng xà ngang ở phút bù giờ.

Thắng trận này Nam Định giành vé đầu tiên vào vòng bán kết Cúp quốc gia.

QUỐC CƯỜNG