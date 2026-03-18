Tứ kết Cúp quốc gia: Tiến Linh sẽ giải tỏa sức ép?

Dù thi đấu trên sân nhà ở vòng tứ kết Cúp quốc gia vào ngày 19-3 và gặp đối thủ đến từ giải hạng Nhất, nhưng đây sẽ là ca khó cho CLB Công an TPHCM khi Đồng Nai không phải là đối thủ đơn giản. Thậm chí đội bóng này còn đang hướng đến mục tiêu tiến vào chung kết ở giải đấu này.

Tiến Linh sẽ sớm vượt qua áp lực để ghi bàn trở lại? Ản: ĐÌNH VIÊN

Với Công an TPHCM, trận này sẽ bất lợi về lực lượng khi không được sử dụng ngoại binh theo quy định. Thế nên áp lực cho các cầu thủ chủ nhà là không nhỏ trước một Đồng Nai vốn có dàn cầu thủ trong nước rất hùng hậu.

Vắng hậu vệ Matheus, các chân sút Raphael và Endrick sẽ làm cho HLV Lê Huỳnh Đức đau đầu trong việc tìm vị trí lấp chỗ. Đó cũng sẽ là trận đấu mà thủ môn Patrick Lê Giang hứa hẹn sẽ rất bận rộn. Nhưng tâm điểm sẽ là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Vừa nhận tin kém vui khi không được HLV Kim Sang-sik gọi tập trung đội tuyển Việt Nam lần này sẽ là cú sốc về tâm lý dành cho chân sút vốn một thời là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam.

Trong giai đoạn khó khăn vừa qua, Khoa Ngô đã có những bàn thắng kịp lúc.

Trong bối cảnh không có sự phục vụ của ngoại binh, Tiến Linh tiếp tục là nhân tố mà HLV Lê Huỳnh Đức trông mong sẽ… thông nòng trên hàng công của đội chủ nhà trong trận này. Chân sút Việt kiều có phong độ ổn định ở những vòng gần đây là Khoa Ngo, người ghi bàn liên tiếp ở hai trận vừa qua trong bối cảnh Tiến Linh bế tắc ở khả năng săn bàn. Nhưng khả năng Khoa Ngo sẽ không có nhiều khoảng trống hoạt động ở trận này khi xung quanh không có sự hỗ trợ của những ngoại binh.

Ở bên kia sân, Đồng Nai dù trận này vẫn chưa có Công Phượng nhưng những Xuân Trường, Minh Vương, Văn Sơn, Thanh Bình, Hồ Thanh Minh, Sầm Ngọc Đức… đủ để gây khó khăn cho đội chủ nhà. Vấn đề ở Đồng Nai là dù đang “làm mưa làm gió” ở giải hạng Nhất, nhưng chất lượng ở giải này không cao, không gặp những đối thủ mạnh thực sự để thử sức. Công an TPHCM sẽ là thử thách lớn nhất với đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng kể từ đầu mùa.

Khả năng trận đấu sẽ phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu khá cao.

Dự đoán: 1-1

QUỐC CƯỜNG