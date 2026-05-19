HLV Cristiano Roland: Nhà cầm quân viết nên lịch sử cho U17 Việt Nam

Sau khi cùng đội tuyển U17 Việt Nam về nước từ thành công tại VCK U17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ cởi mở với truyền thông tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam vào sáng 19-5. Nhà cầm quân người Brazil đã có những đánh giá về chặng đường vừa qua, đồng thời nêu những kế hoạch hướng đến FIFA U17 World Cup 2026.

HLV Cristiano Roland tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam vào trưa 19-5. Ảnh: MNH ĐỖ

HLV Cristiano Roland mở đầu buổi trò chuyện bằng những lời khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam, yếu tố mà ông cho rằng đã trở thành bản sắc nổi bật của các đội tuyển quốc gia tại mọi giải đấu. “Tinh thần chiến đấu kiên cường, không bỏ cuộc và luôn sẵn sàng tạo bất ngờ vốn là phẩm chất mang bản sắc của người Việt Nam. Các cầu thủ đã mang được tinh thần đó ra sân cỏ và chứng minh qua từng trận đấu”, HLV Cristiano Roland nói.

Thành công của U17 Việt Nam là kết quả của cả quá trình chuẩn bị kéo dài từ giai đoạn tuyển chọn, tập huấn, tham dự vòng loại cho đến khi bước vào VCK U17 châu Á 2026. HLV HLV Cristiano Roland cho biết: “Đây là một chặng đường dài. Chúng tôi đã bắt đầu hành trình từ trước khi vòng loại diễn ra và trải qua một quá trình chuẩn bị rất dài. Dĩ nhiên trong quá trình phát triển đội bóng luôn có những khía cạnh cần cải thiện, đặc biệt là năng lực cá nhân của từng cầu thủ. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất đã hoàn thành và hiện tại tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc”.

Ông HLV Cristiano Roland vốn là cựu tiền đạo của Hà Nội FC, được VFF tín nhiệm mời dẫn dắt đội U17 Việt Nam từ năm 2024, thời điểm mà bóng đá trẻ Việt Nam thua sút ở nhiều mặt trận tại giải Đông Nam Á. Và nhà cầm quân người Brazil đã tiếp quản một cách hoàn hảo khi đưa U17 Hà Nội vô địch quốc gia 2024 và đội tuyển U17 Việt Nam vào VCK châu Á 2025 trong cùng thời điểm. Từ thành công trên, ông HLV Cristiano Roland được đưa về “cứu giá” đội bóng sông Hàn khi Đà Nẵng vào giai đoạn khó khăn trong cuộc trụ hạng từ cuối năm 2024.

Tiếp tục trở lại ghế HLV trưởng đội U17 Việt Nam sau đó, ông HLV Cristiano Roland thể hiện sự mát tay khi tạo dấu ấn trong vai trò dẫn dắt bóng đá trẻ. Cùng đội tuyển U17 Việt Nam thi đấu tốt tại Peace Cup 2024, giành vé tham dự VCK U17 châu Á 2025 và nhận được nhiều lời khen ngợi dù U17 Việt Nam không giành vé dự World Cup.

Thầy trò HLV Cristiano Roland và hành trình ấn tượng tại VCK U17 châu Á 2026

Sang năm 2026 thực sự là năm thành công của U17 Việt Nam với hai chiến tích từ giải U17 Đông Nam Á và VCK U17 châu Á. Thất bại tại VCK châu Á 2025 là hành trang tốt cho họ tại giải lần này để kịp vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Ông nói: “Trận thua U17 Hàn Quốc đã tác động đến tâm lý toàn đội. Chúng tôi luôn cố gắng chỉ dạy và chuẩn bị để các lỗi lầm không lặp lại. Nhưng các em còn rất trẻ, sai lầm là điều khó tránh khỏi. Quan trọng là các em đã hiểu ra, và vượt lên chính mình ở trận cuối".

Giành vé tham dự World Cup, nhưng ông nhắc nhở mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Thành công hiện tại sẽ là hành trang quý giá cho các em để hướng vào tương lai mà ở đó có nhiều “ải” khó khăn, thử thách chờ đợi. “World Cup là một cấp độ cao hơn rất nhiều. Có rất nhiều việc phải làm và nhiều thứ cần phải thay đổi. Tôi kỳ vọng sẽ có thêm những sự hỗ trợ tích cực để các cầu thủ tiến bộ hơn và bước vào giải đấu với sự tự tin cao nhất”, ông Roland nói.

Tại buổi gặp mặt, HLV Cristiano Roland gửi lời cảm ơn tới gia đình, ban huấn luyện, các cộng sự và người hâm mộ Việt Nam đã luôn đồng hành cùng đội tuyển trong hành trình vừa qua. “Tôi vô cùng cảm động và biết ơn trước sự chào đón nồng nhiệt, ấm áp của người hâm mộ Việt Nam dành cho đội tuyển. Tình cảm của khán giả chính là nguồn động lực lớn nhất để tôi tiếp tục cống hiến cho bóng đá nơi đây”, HLV Cristiano Roland xúc động nói. HLV Cristiano Roland trong vòng tay người hâm mộ trong ngày U1717 Việt Nam trở về từ thành công tại VCK U17 châu Á 2026.

QUỐC CƯỜNG