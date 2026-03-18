Nhật Bản sẽ gặp chủ nhà Australia ở trận chung kết Asian Cup nữ 2026

Khác với trận bán kết 1 diễn ra một ngày trước đó, trận bán kết còn lại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vào chiều 18-3 là thế trận 1 chiều với chiến thắng áp đảo của các cô gái Nhật Bản.

Nhật Bản quá mạnh so với các cầu thủ Hàn Quốc ở trận bán kết 2. Ảnh: AFC

Nhật Bản đã sớm khẳng định sự vượt trội về chất lượng đội hình đã nhanh chóng đẩy cao tấn công ngay từ đầu trận. Trước sức ép dồn dập, không phải chờ đợi lâu, phút 15 đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc tìm được bàn mở tỷ số.

Bàn thắng có phần lỗi trong khống chế bóng của hậu vệ đội Hàn Quốc, để Fuka Nagano đoạt bóng trong chân trước khi cô chuyền bóng cho tay săn bàn Ueki dứt điểm giúp đội tuyển nữ Nhật Bản dẫn trước 1-0.

Sức ép tiếp tục được Nhật Bản duy trì sau bàn mở tỷ số. Sau đó 10 phút đến lượt Hamano lập công ở bàn nhân đôi cách biệt. Cô đi bóng vượt qua hai hậu vệ Hàn Quốc và tung cú dứt điểm chính xác. Dẫn 2 bàn, Nhật Bản vẫn nắm giữ thế trận và thi đấu có phần thong dong hơn cho đến khi hiệp đầu khép lại.

Sang hiệp hai, hàng phòng ngự Hàn Quốc tiếp tục chịu sức ép từ các cô gái áo xanh. Phút 75, từ sau lầm của thủ môn đội Hàn Quốc, Kumagai không bỏ qua cơ hội đào sâu khoảng cách 3-0 từ cú đánh đầu cận thành. Dù Kang Chae Rim ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-3 ở phút 78, nhưng không lâu sau Nhật Bản ấn định chiến thắng 4-1 từ pha lập công của Chiba.

Thắng trận này, Nhật Bản sẽ tranh chung kết với đội chủ nhà Australia vào lúc 16 giờ ngày 21-3 (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động Australia.

Tin liên quan Sao Arsenal biến tuyển nữ Trung Quốc thành cựu vương châu Á

LÊ ANH