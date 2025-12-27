Thêm 3 CLB chính thức gia nhập VFF

Tại Đại hội thường niên của LĐBĐ Việt Nam (VFF) diễn ra vào ngày 26-12 tại Hà Nội, VFF đã chính thức kết nạp 3 thành viên, bên cạnh đó là chấm dứt tư cách thành viên của 8 đơn vị và bãi nhiệm 1 Ủy viên.

Đại hội thống nhất kết nạp 3 thành viên mới là CLB Xuân Thiện Phú Thọ, CLB Quảng Ninh và CLB Bắc Ninh.

Đây là dịp quan trọng để các thành viên trong ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam đánh giá toàn diện kết quả hoạt động năm 2025; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, bảo đảm triển khai hiệu quả các mục tiêu của nhiệm kỳ khóa IX. Tham dự Đại hội còn có các tổ chức bóng đá quốc tế là bà Gayathry Chandra Mohan – Đại diện phụ trách phát triển các Liên đoàn thành viên FIFA; bà Carmelita Afonso – Đại diện phụ trách các Liên đoàn thành viên AFC; ông Winston Lee – Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Đại hội có sự tham dự của đại diện FIFA, AFC và AFF.

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, Đại hội ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng của bóng đá Việt Nam trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức. Nổi bật là lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ 7 đội tuyển ở các cấp độ khác nhau của bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự Vòng chung kết châu Á 2026, trải rộng ở bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal và các đội tuyển trẻ. Thành tích này cho thấy chiều sâu phát triển cũng như hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú báo cáo về công tác chuyên môn tại Đại hội

Thay mặt Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã cám ơn sự đóng góp của các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo và các tổ chức thành viên; đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của FIFA, AFC, AFF cùng các Liên đoàn Bóng đá đối tác đối với thành tích vừa qua của các Đội tuyển nói riêng cũng như sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung.

Đại hội đã thông qua các báo cáo quan trọng, gồm: tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành VFF; báo cáo công tác chuyên môn các đội tuyển quốc gia; báo cáo tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp; báo cáo tài chính đã được kiểm toán; kế hoạch ngân sách năm 2026; đồng thời thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 69 Điều lệ VFF.

Đồng thời, tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thời kết nạp 03 thành viên mới là CLB Xuân Thiện Phú Thọ, CLB Quảng Ninh và CLB Bắc Ninh; chấm dứt tư cách thành viên VFF đối với 08 đơn vị gồm: Liên đoàn Bóng đá tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Dương, CLB Quảng Nam, CLB Hòa Bình, CLB Phú Thọ, CLB Đồng Nai, CLB Tiền Giang và CLB Futsal Savinest Khánh Hòa; đồng thời bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX đối với ông Cao Tiến Đoan theo quy định của Điều lệ;

Đại hội thống nhất giữ nguyên số lượng Ban Chấp hành khóa IX là 16 Ủy viên và không bầu bổ sung cho đến Đại hội khóa X.

CAO TƯỜNG