HLV Mai Đức Chung rút lại quyết định chia tay đội tuyển

Trong quyết định mới nhất vào ngày 25-12, HLV Mai Đức Chung đã nhận lời tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam, trước mắt là ở vòng loại Asian Cúp nữ 2026. Trước đó, nhà cầm quân kỳ cựu này đã tuyên bố sẽ nghỉ ngơi sau khi kết thúc SEA Games 33 vì vấn đề sức khỏe.

HLV Mai Đức Chung lần thứ 2 được VFF động viên ở lại sau khi tuyên bố chia tay.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam cần tiếp tục duy trì sự ổn định về chuyên môn, lối chơi và công tác quản lý đội tuyển nhằm bảo đảm quá trình chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường châu lục.

Theo kế hoạch, trong tháng 1-2026, đội tuyển nữ sẽ tập trung và tập huấn tại Trung Quốc, dự kiến thi đấu 02 trận giao hữu. Tiếp đó, đội sẽ sang Australia – quốc gia đăng cai Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026 – để tập huấn đợt hai, với 1 trận giao hữu trước khi chính thức bước vào giải đấu. Với quỹ thời gian chuẩn bị không dài thì việc HLV Mai Đức Chung – một người dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về bóng đá nữ Việt Nam cùng những đóng góp quan trọng trong suốt thời gian qua, được LĐBĐVN đánh giá là nhân tố phù hợp nhất để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn có ý nghĩa then chốt này.

Ông Chung sẽ tiếp tục gắn bó cùng đội tuyển nữ Việt Nam, gần nhất là vòng chung kết nữ châu Á 2026 sắp tới.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia đánh giá việc HLV Mai Đức Chung đảm trách vị trí HLV trưởng đội tuyển nữ Quốc gia ở thời điểm này là lựa chọn phù hợp nhất, bảo đảm sự kế thừa về lực lượng, chiến thuật và định hướng phát triển, giúp đội tuyển nữ Quốc gia phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, đồng thời hướng tới mục tiêu thi đấu hiệu quả tại Vòng chung kết nữ châu Á 2026. “Đây là huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, có uy tín với đội tuyển nữ. Các cầu thủ đã rất hiểu triết lý, phương pháp huấn luyện của HLV trưởng, đồng thời bản thân HLV trưởng cũng nắm rõ năng lực, tâm lý và đặc điểm của từng cầu thủ”, ông Nguyễn Sỹ Hiển chia sẻ thêm.

HLV trưởng Mai Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của VFF, đồng thời khẳng định sẽ cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất tại Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026.

Thực sự, việc tìm người thay thế cho ông Mai Đức Chung trong lúc này là không hề đơn giản khi những thành tích mà ông đã tạo nên cùng đội tuyển là rất đáng nể. Năm 2026 đội tuyển nữ Việt Nam còn hướng đến mục tiêu “săn” vé đi dự World Cup càng gia tăng áp lực cho người kế nhiệm.

CAO TƯỜNG