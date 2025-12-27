Quả bóng vàng Nguyễn Thị Bích Thùy: Cảm ơn người hâm mộ đã không quay lưng, luôn an ủi bóng đá nữ

Trong men say chiến thắng với danh hiệu Quả bóng vàng nữ đầu tiên trong sự nghiệp, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy không chỉ nhắc về lời hứa với người cha quá cố, mà còn liên tục cảm ơn người hâm mộ đã không quay lưng với bóng đá nữ sau thất bại tiếc nuối tại SEA Games 33.

Niềm vui của đương kim Quả bóng vàng nữ Việt Nam Nguyễn Thị Bích Thùy. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy đã được xướng tên cho danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025 tại đêm gala trao thưởng diễn ra tối 26-12 ở Nhà hát Bến Thành (TPHCM). Với tổng 360 điểm, nữ tuyển thủ thuộc biên chế Thái Nguyên T&T đã vượt qua Phạm Hải Yến (Quả bóng bạc, 198 điểm) và Trần Thị Thùy Trang (Quả bóng đồng, 160 điểm), để có lần đầu chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá nữ nước nhà.

Trước đó, Bích Thùy cũng từng ba lần liên tiếp giành Quả bóng đồng vào các năm 2021, 2022 và 2023.

Chia sẻ trong khoảnh khắc đăng quang, Bích Thùy không giấu được xúc động khi nhắc đến người cha quá cố: “Đây là lần thứ 4 tôi dự gala, nhưng cảm xúc đặc biệt hơn khi được nâng cao danh hiệu cao quý nhất. Thật sự lúc này tôi rất vui và hạnh phúc, vì đã thực hiện được lời hứa với cha. Dù cha không còn, nhưng tôi tin cha vẫn luôn phù hộ và nhìn thấy những nỗ lực của con gái”.

Bích Thùy cảm ơn người hâm mộ đã không quay lưng với bóng đá nữ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sau 15 năm theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, danh hiệu Quả bóng vàng nữ 2025 không chỉ là phần thưởng cho một năm thi đấu bền bỉ, mà còn là dấu mốc với Bích Thùy khi năm nay cô đã 31 tuổi, thời gian thi đấu đỉnh cao không còn nhiều. “Tôi đã hứa với cha sẽ chạm đến đỉnh cao bằng chính nỗ lực của mình. Hôm nay, tôi đã làm được bằng danh hiệu Quả bóng vàng. Nhưng hành trình của tôi vẫn chưa kết thúc”, cô tiếp lời.

Nhìn lại một năm nhiều cảm xúc của bóng đá nữ Việt Nam, đặc biệt khi bàn thắng của mình bị từ chối trong trận chung kết SEA Games 33 dẫn đến việc không thể cùng đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng, Bích Thùy thẳng thắn chia sẻ: “Bóng đá là như vậy, có những trận đấu kết quả không như mong muốn. Toàn đội ai cũng tiếc vì chưa thể bảo vệ thành công huy chương vàng, nhưng tất cả đã nỗ lực hết sức. Điều đáng quý là người hâm mộ không quay lưng, mà còn cảm thông và tiếp thêm niềm tin. Tôi tin bóng đá nữ Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa”.

Trong cuộc trò chuyện, Bích Thùy ít nhất hai lần cảm ơn người hâm mộ đã không quay lưng, luôn đồng hành cùng cô và các cầu thủ nữ. Cô cho biết đây là sự ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực mà tập thể bóng đá nữ đã bỏ ra: “Như đã nói, tôi sẽ không bao giờ dừng lại, sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để mọi người thấy mình không chỉ là một cầu thủ biết chơi bóng, mà còn luôn ra sân với tinh thần nhiệt huyết, cháy hết mình. Quả bóng vàng này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi hướng đến hành trình năm 2026”.

HỮU THÀNH