Đại tiệc âm thanh và ánh sáng tại gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 không chỉ là lễ vinh danh những ngôi sao sân cỏ mà còn là một đại tiệc nghệ thuật, nơi âm thanh và ánh sáng hòa quyện, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc cho người hâm mộ.

Vũ đoàn tổng duyệt cho đêm gala. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chỉ còn ít giờ nữa, gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 (do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức) sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), đánh dấu một trong những sự kiện đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam trước khi khép lại năm 2025. Không chỉ là thời khắc vinh danh những gương mặt xuất sắc trong từng hạng mục, đêm gala còn hứa hẹn mang đến một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, nơi âm thanh và ánh sáng hòa quyện tạo nên những khoảnh khắc khó quên.

Theo kế hoạch, chương trình bắt đầu lúc 20 giờ. Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ bao gồm các hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; giải cống hiến; giải cầu thủ được yêu thích nhất. Đây là dịp tôn vinh những cá nhân đã góp phần làm rạng danh bóng đá Việt Nam trong suốt một năm qua.

Điểm nhấn của gala không chỉ nằm ở phần trao giải mà còn ở những tiết mục nghệ thuật được chuẩn bị công phu. Theo "bật mí" từ Ban tổ chức, các nghệ sĩ đã tập luyện nghiêm túc để mang đến những màn trình diễn độc đáo. Đặc biệt, sân khấu sẽ bùng nổ với hiệu ứng ánh sáng LED kết hợp cùng âm nhạc sôi động và vũ đạo hiện đại. Những vũ công chuyên nghiệp sẽ tạo nên không gian huyền ảo, nơi ánh sáng và âm thanh hòa quyện, biến đêm gala thành một đại tiệc nghệ thuật thực thụ.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng, gala Quả bóng vàng Việt Nam 2025 chắc chắn sẽ để lại dấu ấn mạnh mẽ, không chỉ trong lòng người hâm mộ bóng đá mà còn trong giới yêu nghệ thuật, khép lại một năm đầy cảm xúc bằng những khoảnh khắc rực rỡ.

Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH