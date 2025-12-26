Hoàng Đức, Bích Thùy và Đoàn Phát đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2025

Tối 26-12, tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Ba danh hiệu cao nhất lần lượt thuộc về Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thị Bích Thùy và Châu Đoàn Phát.

Ba cầu thủ xuất sắc nhất tại lễ trao giải – Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thị Bích Thùy và Châu Đoàn Phát – cũng chính là ba đại sứ đồng hành cùng chương trình thiện nguyện “Áo ấm đến trường” do Báo SGGP phát động

Mở đầu lễ trao giải là hạng mục Cầu thủ Cống hiến, được trao cho nữ cầu thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB Phong Phú Hà Nam), nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ, nổi bật suốt gần hai thập niên gắn bó cùng bóng đá nữ Việt Nam của cô.

Tuyết Nhung từng hai lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam vào năm 2014 và 2018.

Nhà báo Dương Trọng Dật, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP trao giải cho cầu thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung

Danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất năm 2025 được trao cho Alan Sebsatiao Alexandre (CLB Công an Hà Nội), vượt qua hai ứng viên là Leonardo Artur de Melo (CLB Công an Hà Nội) và Patrik Lê Giang (CLB Công an TPHCM). Tuy nhiên, vì bận việc cá nhân, Alan không thể dự lễ trao giải và đã gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức qua video.

HLV Nguyễn Minh Phương công bố giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2025, do khán giả bình chọn. Danh hiệu thuộc về Nguyễn Hoàng Đức (CLB Ninh Bình) với 2.045 lượt bình chọn từ người hâm mộ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và HLV Trần Minh Phương trao Danh hiệu Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2025 cho Nguyễn Hoàng Đức

Tiếp đó, cựu tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung công bố danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc năm 2025, được trao cho Lưu Hoàng Vân – cầu thủ CLB Phong Phú Hà Nam và U20 nữ Việt Nam, với 68 phiếu bình chọn.

Nhà báo Hồ Nguyễn (một trong những người khởi xướng ý tưởng về Giải thưởng QBV) và cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung trao giải thưởng cho Lưu Hoàng Vân

Cựu cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang công bố danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025, thuộc về Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội) với 72 phiếu.

HLV Nguyễn Bảo Quân (Quả bóng đồng futsal 2019) cùng HLV thủ môn Trần Minh Quang (Quả bóng đồng Việt Nam 2002) công bố top 3 Giải thưởng Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2025. Theo đó, danh hiệu Quả bóng vàng thuộc về Châu Đoàn Phát (CLB Thái Sơn Nam TPHCM); Quả bóng bạc được trao cho Từ Minh Quang (CLB Thái Sơn Bắc); Quả bóng đồng được trao cho Nguyễn Đa Hải (CLB Thái Sơn Bắc).

Top 3 cầu futsal xuất sắc năm 2025

Không khí khán phòng Nhà hát Bến Thành trở nên sôi động khi nữ cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm công bố Nguyễn Thị Bích Thùy (CLB Thái Nguyên T&T) đoạt danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025 với 360 phiếu bình chọn.

Trong khi đó, Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội) giành Quả bóng bạc nữ với 198 phiếu; Trần Thị Thùy Trang (Đội tuyển futsal nữ Việt Nam) nhận Quả bóng đồng nữ. Cô là người đầu tiên của Việt Nam giành HCV SEA Games ở cả hai môn: bóng đá nữ và futsal nữ.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (bên trái) trao Quả bóng vàng cho Bích Thùy

Đúng 22 giờ, mọi sự hồi hộp như vỡ òa khi HLV Lê Huỳnh Đức (Quả bóng vàng 1995, 1997, 2002) và HLV Nguyễn Hồng Sơn (Quả bóng vàng 1998, 2000) bước lên sân khấu công bố Quả bóng vàng nam Việt Nam 2025.

Danh hiệu cao quý nhất đã thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Ninh Bình), với 353 điểm bình chọn. Đây là lần thứ ba Hoàng Đức được vinh danh ở hạng mục này, sau các năm 2021 và 2023, đồng thời cũng là giải thưởng thứ hai anh nhận được trong lễ trao giải năm nay.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, đồng chí Lê Quốc Minh, HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Nguyễn Hồng Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng Quả bóng vàng 2025 Nguyễn Hoàng Đức

Danh hiệu Quả bóng bạc nam 2025 thuộc về Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội) với 278 điểm. Do bận tập huấn cùng U23 Việt Nam tại Qatar để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, Đình Bắc không thể dự lễ trao giải và đã gửi lời cảm ơn qua video, tri ân CLB Sông Lam Nghệ An, các HLV và đồng đội.

Cựu danh thủ Võ Hoàng Bửu (Quả bóng vàng 1996) công bố danh hiệu Quả bóng đồng 2025, được trao cho Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội)– người từng giành Quả bóng vàng năm 2018 và Quả bóng bạc các năm 2019, 2021.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng BTC Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 và ông Trần Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam trao Quả bóng đồng cho Nguyễn Quang Hải

Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn chụp ảnh lưu niệm cùng Hoàng Đức, Bích Thùy và Đoàn Phát

Đúng 20 giờ, lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 chính thức bắt đầu. Dẫn chương trình cho lễ trao giải năm nay là MC Quốc Khánh và MC Phương Huyền.

MC Quốc Khánh và MC Phương Huyền

Mặc dù đang tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa chúc mừng lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, chúc chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định là giải thưởng uy tín, góp phần tôn vinh, chắp cánh cho các tài năng bóng đá Việt Nam vươn xa.

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ TPHCM.

Về đại biểu chuyên môn có: ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; ông Hồ Hồng Thạch, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF); ông Trần Quý Long, Trưởng phòng Sản xuất nội dung thể thao FPT Play.

Đại diện Nhà tài trợ chính: ông Trần Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam.

Về phía Báo SGGP có: Nhà báo Dương Trọng Dật, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP; Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng BTC Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025; Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Phó BTC Thường trực Giải thưởng; Nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP.

Cùng lãnh đạo các đội bóng, huấn luyện viên, các cầu thủ, gia đình cầu thủ, các cổ động viên, các khán giả hâm mộ và các phóng viên đại diện các đơn vị cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự và đưa tin về chương trình.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải

Phát biểu tại Gala trao giải, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh: Giải thưởng do Báo SGGP khởi xướng từ năm 1995, qua 30 mùa tổ chức, đã khẳng định được uy tín cũng như sự quan tâm của dư luận TPHCM và cả nước.

Trải qua 29 mùa giải, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam có thể xem là một trong những sự kiện quan trọng, cùng với nhiều sự kiện văn hóa - thể thao khác, đã góp phần tạo nên bầu không khí bóng đá sôi nổi và ý nghĩa cho lĩnh vực văn hóa - thể thao của TPHCM. Giải thưởng chính là động lực giúp các cầu thủ bóng đá nỗ lực phấn đấu, khẳng định tài năng và đạo đức trên sân cỏ cũng như trong cuộc sống đời thường.

Bước sang mùa giải thứ 30, Báo SGGP còn tạo thêm điểm nhấn bằng việc khởi động chương trình nhân ái “Áo ấm đến trường”, nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo vùng sâu, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, nơi các em thường xuyên phải đối phó với sự bất thường của thời tiết, mùa giá rét và bão lũ. Chương trình sẽ được tổ chức thường niên, với sự đồng hành, góp sức của các ngôi sao bóng đá Việt Nam.

Ban tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương đến các đơn vị tài trợ giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Cũng tại lễ trao giải, đại diện Ban Biên tập Báo SGGP đã phát động chương trình thiện nguyện “Áo ấm đến trường”, nhằm kết nối tấm lòng của cộng đồng, người yêu thể thao và bóng đá, mang hơi ấm yêu thương đến học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới và các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước lễ phát động hôm nay, chương trình đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, với hơn 10.000 chiếc áo ấm trao tặng tại 8 tỉnh, thành trong 3 tháng cuối năm 2025. Mục tiêu đặt ra là vận động 1 triệu áo ấm trong 10 năm (trị giá 250.000 đồng/áo).

Theo Ban tổ chức, từ năm nay, các cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam sẽ đồng hành cùng chương trình trong vai trò Đại sứ “Áo ấm đến trường”, nhằm góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP phát động chương trình “Áo ấm đến trường”

“Một chiếc áo ấm trao đi là một mùa đông bớt lạnh. Một tấm lòng sẻ chia là một tương lai được thắp sáng.” - bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP nhấn mạnh.

Ca sĩ Cáp Anh Tài và vũ đoàn The Fire Art biểu diễn tại lễ trao giải

* Từ sớm, rất đông đại biểu và khán giả có mặt tại Nhà hát Bến Thành để tham dự buổi lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025:

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Tổ chức giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025



Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (thứ 2 từ phải qua), đồng chí Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Tổ chức giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 (bìa phải), bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP chụp ảnh lưu niệm

Các khách mời chụp ảnh kỷ niệm

Cựu danh thủ Hồng Sơn

Vợ chồng cầu thủ Quang Hải - Chu Thanh Huyền

Các hạng mục của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Tốp 5 danh hiệu Quả bóng vàng nam - Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh, CLB Becamex TPHCM / CLB Công an TPHCM

- Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, CLB Công an Hà Nội

- Cầu thủ Nguyễn Quang Hải, CLB Công an Hà Nội

- Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, CLB Ninh Bình

- Cầu thủ Trần Trung Kiên, CLB Hoàng Anh Gia Lai Tốp 5 danh hiệu Quả bóng vàng nữ - Cầu thủ Huỳnh Như, CLB TPHCM 1

- Cầu thủ Trần Thị Thùy Trang, Đội tuyển futsal nữ Việt Nam

- Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, CLB Thái Nguyên T&T

- Cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự, CLB Hà Nội

- Cầu thủ Phạm Hải Yến, CLB Hà Nội Tốp 5 danh hiệu Quả bóng vàng futsal - Cầu thủ Nguyễn Đa Hải, CLB Thái Sơn Bắc

- Cầu thủ Nguyễn Thịnh Phát, CLB Thái Sơn Nam TPHCM

- Cầu thủ Châu Đoàn Phát, CLB Thái Sơn Nam TPHCM

- Cầu thủ Từ Minh Quang, CLB Thái Sơn Bắc

- Cầu thủ Phạm Văn Tú, CLB Thái Sơn Bắc Tốp 3 danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc - Cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh, CLB PVF-CAND

- Nguyễn Đình Bắc, CLB Công an Hà Nội

- Cầu thủ Lê Văn Thuận, CLB Đông Á Thanh Hóa Tốp 3 danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc - Cầu thủ Ngọc Minh Chuyên, CLB Thái Nguyên T&T

- Cầu thủ Lưu Hoàng Vân, CLB Phong phú Hà Nam

- Cầu thủ Nguyễn Thị Minh Ánh, CLB Phong phú Hà Nam Tốp 3 danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc - Alan Sebsatiao Alexandre, CLB Công an Hà Nội

- Leonardo Artur de Melo, CLB Công an Hà Nội

- Patrik Lê Giang, CLB Công an TPHCM

